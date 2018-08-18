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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29692970297129722973>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чегдж_пм, вам самим не стыдно? Что вы вообще пишите
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:57

  change_pm написав:
  change_pm написав:А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.

  sesk написав:Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.


Прошу мой пост не удалять, а если что перенести в Политику или куда он более попадает.

Объясню: я классифицирую население нашего государства на ватников, вышиватников, сочувствующих и думающиех.
Где-то географически проходит ментальная граница между ватой/и верящими в Украину.

Вот вы можете не на той территории оказаться, будучи сочувствующим вате, в случае вами желаемой федерализации. Андерстенд?

Думающие или поддерживают одну из точек зрения. И либо волонтерствуют, как могут, либо чемодан, вокзал... Все просто.
Конечно, легче сидеть ровно и размышлять о выгодах. Но у всего есть цена, и иногда она неподъемна.

При капитализме самый главный критерий выбора-это ВЫГОДА. Пора бы уже изучить за 30 лет главнейший постулат.
И с чемоданами скорее едут в ЕС, потому что там зарплаты больше.
А лендлордам с недвижимостью в Украине выгоднее, чтобы ситуация улучшалась на месте, а не заграницей.
На примерах, мы убедились, что разрыв связей с РФ херит украинскую экономику.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ШАХ И МАТ!!!!!
нет слов
================
Предложение для тех, кто ценит стиль и вкус.

Продается однокомнатная квартира в ЖК МІСТО КВІТІВ (Сырец).

74 000$

Общая площадь 42 кв.м.

Жилая площадь 15 кв.м.

Этаж 16/16

Дом 2019, 2-ая очередь, сдан в эксплуатацию.

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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще-то я понял, что произошло.

Расейский резидент Ермак уже совсем близок к персоне №1. Видимо, федерализация и дружба-жвачка близка, как никогда (в мечтах расейских кафиров).

Поэтому ватниковские консервы и повылазили, хвосты поподнимали.

Ну, ниче, придет Франт, он вам пистона вставит куда надо! :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:02

  stm написав:
  sesk написав:investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!

Сейчас количество погибших на востоке пересекло отметку в 13 тысяч. У них есть жены, мужья, родители, дети, друзья. Поэтому дружите как-то потише, остальные не так дружелюбно настроены ;)

Не Восток устроил госпереворот в Киеве, из-за чего всё и началось.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:05

investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:06

  change_pm написав:Вообще-то я понял, что произошло.

Расейский резидент Ермак уже совсем близок к персоне №1. Видимо, федерализация и дружба-жвачка близка, как никогда (в мечтах расейских кафиров).

Поэтому ватниковские консервы и повылазили, хвосты поподнимали.

Ну, ниче, придет Франт, он вам пистона вставит куда надо! :)

Думаю, щас из-за отмены импичмента Трампа "ура-патриоты" многое нового узнают о Майдане и его предпосылках. И кто на самом деле убийца.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:10

  sesk написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.

  sesk написав:Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.


Прошу мой пост не удалять, а если что перенести в Политику или куда он более попадает.

Объясню: я классифицирую население нашего государства на ватников, вышиватников, сочувствующих и думающиех.
Где-то географически проходит ментальная граница между ватой/и верящими в Украину.

Вот вы можете не на той территории оказаться, будучи сочувствующим вате, в случае вами желаемой федерализации. Андерстенд?

Думающие или поддерживают одну из точек зрения. И либо волонтерствуют, как могут, либо чемодан, вокзал... Все просто.
Конечно, легче сидеть ровно и размышлять о выгодах. Но у всего есть цена, и иногда она неподъемна.

При капитализме самый главный критерий выбора-это ВЫГОДА. Пора бы уже изучить за 30 лет главнейший постулат.
И с чемоданами скорее едут в ЕС, потому что там зарплаты больше.
А лендлордам с недвижимостью в Украине выгоднее, чтобы ситуация улучшалась на месте, а не заграницей.
На примерах, мы убедились, что разрыв связей с РФ херит украинскую экономику.

Навпаки, розрив зв,язків з Московією - примушує укро-державу розвиватись, а не просто бути московською колонією.

А де модератори?
Забаньте ватніка накуй!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:12

  investorkiev написав:Чегдж_пм, вам самим не стыдно? Что вы вообще пишите


Честно говоря, стыдно. Но реально за 20 лет жестко накипело!
Только я обустроился в Киеве после донбаских мансов 90хх, как тут как тут ваш шапочник пожаловал со свитой и сочувствующими. Пришлось валить.

Погнали шапкокрада, "вы" за любовь с Путиным проголосовали, и при этом уже массово и до маленьких городков центра Украины добрались, и до Львова с Франковском.

Пришлось валить во Львов. А вот когда уже и во Львове превысили концентрацию, пришлось еще дальше валить. Уже границ не осталось, которые я не пересекал в попытках уйти :)

Я не пойму, если за Путина голосовали, чего к бандеровцам в тыл поехали скрытые консервы?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доколе будете рвать вышиванку на груди!? 13тыс. погибло с двух сторон! Петя нормально насрал, Гаага ждет и плачет!
rusramzik
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