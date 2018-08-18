|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:56
Чегдж_пм, вам самим не стыдно? Что вы вообще пишите
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:57
change_pm написав: change_pm написав:
А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.
sesk написав:
Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.
Прошу мой пост не удалять, а если что перенести в Политику или куда он более попадает.
Объясню: я классифицирую население нашего государства на ватников, вышиватников, сочувствующих и думающиех.
Где-то географически проходит ментальная граница между ватой/и верящими в Украину.
Вот вы можете не на той территории оказаться, будучи сочувствующим вате, в случае вами желаемой федерализации. Андерстенд?
Думающие или поддерживают одну из точек зрения. И либо волонтерствуют, как могут, либо чемодан, вокзал... Все просто.
Конечно, легче сидеть ровно и размышлять о выгодах. Но у всего есть цена, и иногда она неподъемна.
При капитализме самый главный критерий выбора-это ВЫГОДА. Пора бы уже изучить за 30 лет главнейший постулат.
И с чемоданами скорее едут в ЕС, потому что там зарплаты больше.
А лендлордам с недвижимостью в Украине выгоднее, чтобы ситуация улучшалась на месте, а не заграницей.
На примерах, мы убедились, что разрыв связей с РФ херит украинскую экономику.
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:59
ШАХ И МАТ!!!!!
нет слов
================
Предложение для тех, кто ценит стиль и вкус.
Продается однокомнатная квартира в ЖК МІСТО КВІТІВ (Сырец).
74 000$
Общая площадь 42 кв.м.
Жилая площадь 15 кв.м.
Этаж 16/16
Дом 2019, 2-ая очередь, сдан в эксплуатацию.
Квартира перепланирована под студию. Качественный ремонт, подогрев пола, дизайнерская кухня, нетипично большая ванная комната, огромные окна в пол, натяжные потолки. Сантехника швейцарской фирмы Franke (кухня), фирмы Ferro (ванная комната), холодильник Gorenje (Словения), стиральная машина Electrolux, душевая перегородка Liberta (Италия), инсталяция (туалет) Geberit.
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:00
Вообще-то я понял, что произошло.
Расейский резидент Ермак уже совсем близок к персоне №1. Видимо, федерализация и дружба-жвачка близка, как никогда (в мечтах расейских кафиров).
Поэтому ватниковские консервы и повылазили, хвосты поподнимали.
Ну, ниче, придет Франт, он вам пистона вставит куда надо!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:02
stm написав: sesk написав:investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!
Сейчас количество погибших на востоке пересекло отметку в 13 тысяч. У них есть жены, мужья, родители, дети, друзья. Поэтому дружите как-то потише, остальные не так дружелюбно настроены
Не Восток устроил госпереворот в Киеве, из-за чего всё и началось.
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:05
investorkiev
Говорил,но не дал.А на бензинен для армии хорошо поимел.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
-
lubarec
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:06
change_pm написав:
Вообще-то я понял, что произошло.
Расейский резидент Ермак уже совсем близок к персоне №1. Видимо, федерализация и дружба-жвачка близка, как никогда (в мечтах расейских кафиров).
Поэтому ватниковские консервы и повылазили, хвосты поподнимали.
Ну, ниче, придет Франт, он вам пистона вставит куда надо!
Думаю, щас из-за отмены импичмента Трампа "ура-патриоты" многое нового узнают о Майдане и его предпосылках. И кто на самом деле убийца.
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:10
sesk написав: change_pm написав: change_pm написав:
А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.
sesk написав:
Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.
Прошу мой пост не удалять, а если что перенести в Политику или куда он более попадает.
Объясню: я классифицирую население нашего государства на ватников, вышиватников, сочувствующих и думающиех.
Где-то географически проходит ментальная граница между ватой/и верящими в Украину.
Вот вы можете не на той территории оказаться, будучи сочувствующим вате, в случае вами желаемой федерализации. Андерстенд?
Думающие или поддерживают одну из точек зрения. И либо волонтерствуют, как могут, либо чемодан, вокзал... Все просто.
Конечно, легче сидеть ровно и размышлять о выгодах. Но у всего есть цена, и иногда она неподъемна.
При капитализме самый главный критерий выбора-это ВЫГОДА. Пора бы уже изучить за 30 лет главнейший постулат.
И с чемоданами скорее едут в ЕС, потому что там зарплаты больше.
А лендлордам с недвижимостью в Украине выгоднее, чтобы ситуация улучшалась на месте, а не заграницей.
На примерах, мы убедились, что разрыв связей с РФ херит украинскую экономику.
Навпаки, розрив зв,язків з Московією - примушує укро-державу розвиватись, а не просто бути московською колонією.
А де модератори?
Забаньте ватніка накуй!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20974
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:12
investorkiev написав:
Чегдж_пм, вам самим не стыдно? Что вы вообще пишите
Честно говоря, стыдно. Но реально за 20 лет жестко накипело!
Только я обустроился в Киеве после донбаских мансов 90хх, как тут как тут ваш шапочник пожаловал со свитой и сочувствующими. Пришлось валить.
Погнали шапкокрада, "вы" за любовь с Путиным проголосовали, и при этом уже массово и до маленьких городков центра Украины добрались, и до Львова с Франковском.
Пришлось валить во Львов. А вот когда уже и во Львове превысили концентрацию, пришлось еще дальше валить. Уже границ не осталось, которые я не пересекал в попытках уйти
Я не пойму, если за Путина голосовали, чего к бандеровцам в тыл поехали скрытые консервы?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:12
Доколе будете рвать вышиванку на груди!? 13тыс. погибло с двух сторон! Петя нормально насрал, Гаага ждет и плачет!
-
rusramzik
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 26.05.17
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17640
|2837223
|
Сер 12 лют, 2020 21:05
rjkz
|
|463
|193646
|
|
|8
|10359
|
|