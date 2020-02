Додано: Сер 12 лют, 2020 21:28

Бывалый написав: xio13 написав: Я уже писал ранее, рабочие на предприятиях и фирмах обычных получают практически идентичную зарплату. В Регионах как в Киеве.

Рабочий обвальщик мяса: Днепр = Киев одинаковая з.п.

Глупость повторенная многократно истиной не становится. Есть ЗП Киеве, ниже в Харькове, Одессе, Львове, Днепре, еще ниже в обл.центрах и крупных городах, еще ниже в глубинке. Пример обвальщик мяса одна сеть:

https://www.work.ua/jobs/3791436/

Киев 15 145

https://www.work.ua/jobs/3422304/

Одесса 13 100

https://www.work.ua/jobs/1806934/

Днепр 12 900

https://www.work.ua/jobs/2642141/

Сумы 9 100

И такая тенденция по большинству профессий : кассиры, почтальоны, бухгалтеры, операционисты, таксиситы, врозеточники.... Есть исключения но в большей массе рынок труда такой. Тем более в Киеве больше Топ-чиновников и министерств.

