RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2970297129722973>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:16

  rusramzik написав:Доколе будете рвать вышиванку на груди!? 13тыс. погибло с двух сторон! Петя нормально насрал, Гаага ждет и плачет!


с каких двух сторон? или ты и рашкованов считал?
change_pm
 
Повідомлень: 860
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот на примере периода правлений 3 президентов. Янук-цены на квартиры большие. Потом Порох-девальвация и снижение цен в 2-3 раза. Зеля-опять повышение. Но, не так как при Януке.
Чем дружнее с Россией, тем цены на недвиж выше. Совпадение? не думаю!
sesk
 
Повідомлень: 78
З нами з: 31.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:20

Frant

Франт, так держать.

Понимаешь, чего я даю не больше 5 лет? Как только Зе положит Украину в постель с РФ, произойдет разлом.
Уверен, что без крови не обойдется. Даже 5% процентов проукраински настроенных людей хватит, чтоб не дать произойти изнасилованию.
change_pm
 
Повідомлень: 860
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У "патриотов" планка падает, ничего экономически не могут объяснить, только эмоции
sesk
 
Повідомлень: 78
З нами з: 31.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:28

  Бывалый написав:
  xio13 написав:Я уже писал ранее, рабочие на предприятиях и фирмах обычных получают практически идентичную зарплату. В Регионах как в Киеве.
...

Рабочий обвальщик мяса: Днепр = Киев одинаковая з.п.


Глупость повторенная многократно истиной не становится. Есть ЗП Киеве, ниже в Харькове, Одессе, Львове, Днепре, еще ниже в обл.центрах и крупных городах, еще ниже в глубинке. Пример обвальщик мяса одна сеть:
https://www.work.ua/jobs/3791436/
Киев 15 145
https://www.work.ua/jobs/3422304/
Одесса 13 100
https://www.work.ua/jobs/1806934/
Днепр 12 900
https://www.work.ua/jobs/2642141/
Сумы 9 100
И такая тенденция по большинству профессий : кассиры, почтальоны, бухгалтеры, операционисты, таксиситы, врозеточники.... Есть исключения но в большей массе рынок труда такой. Тем более в Киеве больше Топ-чиновников и министерств.

І, різницю хіба на зьом у хтбгф, за 3к грн
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17371
З нами з: 09.03.14
Подякував: 994 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:29

  uaprofi написав:
  Бывалый написав:
  uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?


Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.

тогда получается что все рано или поздно переедут в Киев

Так Трибека же это и пытается объяснить.
airmax78
 
Повідомлень: 33368
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:37

  change_pm написав:Frant

Франт, так держать.

Понимаешь, чего я даю не больше 5 лет? Как только Зе положит Украину в постель с РФ, произойдет разлом.
Уверен, что без крови не обойдется. Даже 5% процентов проукраински настроенных людей хватит, чтоб не дать произойти изнасилованию.

Т.е., в 2014 году разлома не было? И реки крови на Донбассе это ещё не та кровь?
Но, люди не хотят воевать до последнего украинца.
sesk
 
Повідомлень: 78
З нами з: 31.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:41

  sesk написав:Вот на примере периода правлений 3 президентов. Янук-цены на квартиры большие.

Вранье.
Берем к примеру индекс Домика
февраль 2010- 1876$/м
февраль 2014- 1706$/м
Итого минус 9 %

Недвига росла при Кучме и Ющенко.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 10.09.11
Подякував: 446 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.
airmax78
 
Повідомлень: 33368
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:46

  change_pm написав:Frant

Франт, так держать.

Понимаешь, чего я даю не больше 5 лет? Как только Зе положит Украину в постель с РФ, произойдет разлом.
Уверен, что без крови не обойдется. Даже 5% процентов проукраински настроенных людей хватит, чтоб не дать произойти изнасилованию.

Якщо у 2013 після розвалу армії, втечі ВФЯ та Ко, та паралічу вертикалі влади у держави, Путіну вдалося відкусити лише два регіони, і то тому, що там більшість вати. Яка мова може бути наразі про "покласти у постєль"? Комуняка Кучма і той став патріотом. Так і Зе скоро почне "Україна не Росія", зігувати та ходити у вишиванці.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 лют, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17371
З нами з: 09.03.14
Подякував: 994 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2970297129722973>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1763, 1764, 1765
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17640 2837223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 21:05
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 193647
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10359
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16230)
12.02.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.