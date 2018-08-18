Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вот на примере периода правлений 3 президентов. Янук-цены на квартиры большие. Потом Порох-девальвация и снижение цен в 2-3 раза. Зеля-опять повышение. Но, не так как при Януке. Чем дружнее с Россией, тем цены на недвиж выше. Совпадение? не думаю!
Понимаешь, чего я даю не больше 5 лет? Как только Зе положит Украину в постель с РФ, произойдет разлом. Уверен, что без крови не обойдется. Даже 5% процентов проукраински настроенных людей хватит, чтоб не дать произойти изнасилованию.
Понимаешь, чего я даю не больше 5 лет? Как только Зе положит Украину в постель с РФ, произойдет разлом. Уверен, что без крови не обойдется. Даже 5% процентов проукраински настроенных людей хватит, чтоб не дать произойти изнасилованию.
Т.е., в 2014 году разлома не было? И реки крови на Донбассе это ещё не та кровь? Но, люди не хотят воевать до последнего украинца.
5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.
Понимаешь, чего я даю не больше 5 лет? Как только Зе положит Украину в постель с РФ, произойдет разлом. Уверен, что без крови не обойдется. Даже 5% процентов проукраински настроенных людей хватит, чтоб не дать произойти изнасилованию.
Якщо у 2013 після розвалу армії, втечі ВФЯ та Ко, та паралічу вертикалі влади у держави, Путіну вдалося відкусити лише два регіони, і то тому, що там більшість вати. Яка мова може бути наразі про "покласти у постєль"? Комуняка Кучма і той став патріотом. Так і Зе скоро почне "Україна не Росія", зігувати та ходити у вишиванці.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 лют, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/