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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29712972297329742975 ... 2978>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:47

  airmax78 написав:5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.


Проезжал по Европейской площади.
Скажите, что там делают флаги НАТО? И клумба «NATO”?
Это типа тотем такой? Как у первобытных людей?
Или красная тряпка подразнить медведя?

Если пришли в лес и ткнули палкой в берлогу, а вас укусили за ж.опу, то не только медведь виноват.

Ну то такое.
Я лично - за мир во всем мире!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:50

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.


Проезжал по Европейской площади.
Скажите, что там делают флаги НАТО? И клумба «NATO”?
Это типа тотем такой? Как у первобытных людей?
Или красная тряпка подразнить медведя?

Если пришли в лес и ткнули палкой в берлогу, а вас укусили за ж.опу, то не только медведь виноват.

Ну то такое.
Я лично - за мир во всем мире!

Справа в тому, що Путіну зокрема, і кацапам взагалі мир не потрібен.
Так що тебе питати він явно не буде в таких як ти, за мир, чи за руський мір, зайде по самі гланди, не питаючи.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:57

  flyman написав:Справа в тому, що Путіну зокрема, і кацапам взагалі мир не потрібен.
Так що тебе питати він явно не буде в таких як ти, за мир, чи за руський мір, зайде по самі гланди, не питаючи.

я с тобой согласен.
Но и Америкосам мир не нужен от слова "вообще", особенно на другом континенте. Поэтому они заставляют нас воевать, и даже денег не дают. А смысл? На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош - и делай с ним шо хош.

Пора уже жить своим умом! Думали что при Зе! заживем. Но видать нет - кукловод еще глубже засунул нам руку в задницу.
Дальше посмотрим что будет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:01

  Бывалый написав:
  sesk написав:Вот на примере периода правлений 3 президентов. Янук-цены на квартиры большие.

Вранье.
Берем к примеру индекс Домика
февраль 2010- 1876$/м
февраль 2014- 1706$/м
Итого минус 9 %

Недвига росла при Кучме и Ющенко.

При Кучме было реальное повышение, потому что развивалась своя экономика. Рост при Ющенко только за счёт иностранных кредитов. Пузырь!
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:06

  airmax78 написав:5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.

Дорогу в Крым закрыл кто? Езжай даже щас. У меня никаких активов в Крыму не было. Что у меня там можно было отжать? Да и знаю нескольких киевлян, чья недвижимость в Крыму только возросла в цене. На Донбасс полезли представители путчистов. В Азовском море щимят может быть проход судов Ахметова. Мне на него пох!
Зато подняли коммуналку, якобы покупая газ по реверсу. Для потребителей он существенно подорожал, т.е. для меня. А обогащаются главари Нафтогаза.
У меня не было проблем с Россией.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:11

  investorkiev написав:
  flyman написав:Справа в тому, що Путіну зокрема, і кацапам взагалі мир не потрібен.
Так що тебе питати він явно не буде в таких як ти, за мир, чи за руський мір, зайде по самі гланди, не питаючи.

я с тобой согласен.
Но и Америкосам мир не нужен от слова "вообще", особенно на другом континенте. Поэтому они заставляют нас воевать, и даже денег не дают. А смысл? На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош - и делай с ним шо хош.

Пора уже жить своим умом! Думали что при Зе! заживем. Но видать нет - кукловод еще глубже засунул нам руку в задницу.
Дальше посмотрим что будет.

Дали будет девальвация, чтобы Сорос всю землю подешёвке скупил. А вместе с ней падение цен на квартиры. Поэтому кто хочет, надо сливать по сладкой цене.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:15

  sesk написав:
  airmax78 написав:5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.

Дорогу в Крым закрыл кто? Езжай даже щас. У меня никаких активов в Крыму не было. Что у меня там можно было отжать? Да и знаю нескольких киевлян, чья недвижимость в Крыму только возросла в цене. На Донбасс полезли представители путчистов. В Азовском море щимят может быть проход судов Ахметова. Мне на него пох!
Зато подняли коммуналку, якобы покупая газ по реверсу. Для потребителей он существенно подорожал, т.е. для меня. А обогащаются главари Нафтогаза.
У меня не было проблем с Россией.

Проблема в тому, що РФ агресор.
Ти пропонуєш скласти лапки, бо так, на твою думку, буде краще (не провокувати агресора опором, а зразу здатися, або прикинутися мертвим опосумом, нажаль це - "просто перестать стрелять", не працює).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:17

  flyman написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.


Проезжал по Европейской площади.
Скажите, что там делают флаги НАТО? И клумба «NATO”?
Это типа тотем такой? Как у первобытных людей?
Или красная тряпка подразнить медведя?

Если пришли в лес и ткнули палкой в берлогу, а вас укусили за ж.опу, то не только медведь виноват.

Ну то такое.
Я лично - за мир во всем мире!

Справа в тому, що Путіну зокрема, і кацапам взагалі мир не потрібен.
Так що тебе питати він явно не буде в таких як ти, за мир, чи за руський мір, зайде по самі гланди, не питаючи.

Метафоры оставим филологам и лингвистам. А шо в реальности означает "зайдёт по самые гланды" и шо в этом плохого?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:19

  flyman написав:
  sesk написав:
  airmax78 написав:5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.

Дорогу в Крым закрыл кто? Езжай даже щас. У меня никаких активов в Крыму не было. Что у меня там можно было отжать? Да и знаю нескольких киевлян, чья недвижимость в Крыму только возросла в цене. На Донбасс полезли представители путчистов. В Азовском море щимят может быть проход судов Ахметова. Мне на него пох!
Зато подняли коммуналку, якобы покупая газ по реверсу. Для потребителей он существенно подорожал, т.е. для меня. А обогащаются главари Нафтогаза.
У меня не было проблем с Россией.

Проблема в тому, що РФ агресор.
Ти пропонуєш скласти лапки, бо так, на твою думку, буде краще (не провокувати агресора опором, а зразу здатися, або прикинутися мертвим опосумом, нажаль це - "просто перестать стрелять", не працює).

А шо ж ты 6 лет Крым не освобождаешь? Или там агрессор, а тут не агрессор? :mrgreen:
Помню агрессивно Януку дал 15 ярдов зелени. Работала бы щас украинская высокотехнологическая промышленность. А гастеры не ехали бы в ЕС.
Востаннє редагувалось sesk в Сер 12 лют, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блин, ну почему это все не обсудить на политической ветке?! Хоть лбы там поразбивайте!

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