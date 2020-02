Додано: Сер 12 лют, 2020 21:50

investorkiev написав: airmax78 написав: 5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то. 5 лет война идет. Отжали Крым, угандошили Донбас, превратив его в Абхазию, щимят нас в Азовском море де-факто заблокировав все порты, скоро начнут щимить в Черном. И до сих пор находятся люди по эту сторону поребрика, которые не видят проблем с Россией. Что же у людей в голове творится? ПЦ какое-то.



Проезжал по Европейской площади.

Скажите, что там делают флаги НАТО? И клумба «NATO”?

Это типа тотем такой? Как у первобытных людей?

Или красная тряпка подразнить медведя?



Если пришли в лес и ткнули палкой в берлогу, а вас укусили за ж.опу, то не только медведь виноват.



Ну то такое.

Справа в тому, що Путіну зокрема, і кацапам взагалі мир не потрібен.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/