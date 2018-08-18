Политика-это квинтессенция экономики(Ленин, по-моему)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:23
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:26
только что Вы хотели сказать, не понятно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Он хотел сказать, что ватный по уши.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:29
Цены на квартиры зависят от экономики. А экономика-это политика. Поэтому всё взаимосвязано.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:31
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:32
Пам"ятаю, у червні 2010 року на сайті Главком я написав пост у відповідь на антиукраїнський срач зграї кацапів. Як же він й досі актуальний !!! "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот у*** никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". Переконати кацапа шанувати мову, культуру, історію та інтереси інших народів неможливо. Жити щасливо, успішно розвиватися людство може лише фізично розчистивши свій шлях від цієї мерзоти. Присутній на цій гілці кацапський провокатор це переконання тільки підсилює.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а где Прохожий?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Услышал, красиво сказано:
Инвестиции в недвижимость- это способ обменять свой труд сегодня на труд других людей в будущем
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кацапы мовы не знают, поэтому вашу диванную оборону даже прочитать не смогут.
Востаннє редагувалось sesk в Сер 12 лют, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:36
ну так ты известный деградант, я даже и не удивляюсь. езжай в донецк пока, там цены на аренду и покупку отличные, приятное и привычное тебе окружение, чего в киеве мучиться то..
главное оружие рашистов - ложь
|