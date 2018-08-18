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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29722973297429752976 ... 2978>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:23

  Loft написав:Блин, ну почему это все не обсудить на политической ветке?! Хоть лбы там поразбивайте!

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Политика-это квинтессенция экономики(Ленин, по-моему) :mrgreen:
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:26

  sesk написав:
  Loft написав:Блин, ну почему это все не обсудить на политической ветке?! Хоть лбы там поразбивайте!

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Политика-это квинтессенция экономики(Ленин, по-моему) :mrgreen:


только что Вы хотели сказать, не понятно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Он хотел сказать, что ватный по уши.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:29

  proftpd66 написав:
  sesk написав:
  Loft написав:Блин, ну почему это все не обсудить на политической ветке?! Хоть лбы там поразбивайте!

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Политика-это квинтессенция экономики(Ленин, по-моему) :mrgreen:


только что Вы хотели сказать, не понятно.

Цены на квартиры зависят от экономики. А экономика-это политика. Поэтому всё взаимосвязано.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:31

  IDAN написав:Он хотел сказать, что ватный по уши.

Давай ты лучше расскажешь, сколько у тебя бабла или квартир. Тогда я может буду прислушиваться к твоим авторитетным высказываниям.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:32

Пам"ятаю, у червні 2010 року на сайті Главком я написав пост у відповідь на антиукраїнський срач зграї кацапів. Як же він й досі актуальний !!! "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот у*** никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". Переконати кацапа шанувати мову, культуру, історію та інтереси інших народів неможливо. Жити щасливо, успішно розвиватися людство може лише фізично розчистивши свій шлях від цієї мерзоти. Присутній на цій гілці кацапський провокатор це переконання тільки підсилює.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а где Прохожий?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Услышал, красиво сказано:

Инвестиции в недвижимость- это способ обменять свой труд сегодня на труд других людей в будущем


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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кацапы мовы не знают, поэтому вашу диванную оборону даже прочитать не смогут.
Востаннє редагувалось sesk в Сер 12 лют, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:36

  sesk написав:А я за федерацию с РФ со столицей в Москве. Так шо?
Цены на газ, соответственно коммуналку понизятся.
Поток бабла увеличится. Цены на аренду и жильё соответственно тоже.


ну так ты известный деградант, я даже и не удивляюсь. езжай в донецк пока, там цены на аренду и покупку отличные, приятное и привычное тебе окружение, чего в киеве мучиться то.. :lol:
главное оружие рашистов - ложь
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