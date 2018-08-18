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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:39
trololo написав: sesk написав:
А я за федерацию с РФ со столицей в Москве. Так шо?
Цены на газ, соответственно коммуналку понизятся.
Поток бабла увеличится. Цены на аренду и жильё соответственно тоже.
ну так ты известный деградант, я даже и не удивляюсь. езжай в донецк пока, там цены на аренду и покупку отличные, приятное и привычное тебе окружение, чего в киеве мучиться то..
Мне и в Киеве хорошо. А поддержка 75% населением нового Президента говорит о том, что это вы деграданты и вас мало.
Поэтому езжай в своё сэло Нибулон, а то не сможешь в городской атмосфере существовать.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:39
sesk написав: IDAN написав:
Он хотел сказать, что ватный по уши.
Давай ты лучше расскажешь, сколько у тебя бабла или квартир. Тогда я может буду прислушиваться к твоим авторитетным высказываниям.
А кто ты мне?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:41
IDAN написав: sesk написав: IDAN написав:
Он хотел сказать, что ватный по уши.
Давай ты лучше расскажешь, сколько у тебя бабла или квартир. Тогда я может буду прислушиваться к твоим авторитетным высказываниям.
А кто ты мне?
Тебе никто. Но, ты тут начал меня обсуждать. Так кто ты, чтобы к твоему мнению прислушивались?
Востаннє редагувалось sesk
в Сер 12 лют, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:41
Сколько ватных д... развелось
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CRUSADER
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:42
investorkiev написав: sesk написав:investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!
Как сказал Коломойский: «Сша заставляют нас воевать с Россией и даже денег за это не дают»..
да, это ведь украина по указке США зашла своими войсками в россию. все знают! в ответ россия просто обязана была сделать из донецка черную дыру, чтобы противостоять пиндосам. так и было. хорошо, что спасли донецк. вот только даже самая упоротая вата (у кого были пиндосовские бумажки хоть немного), быренько встала на лыжи и в киев. теперь тут мечтает все спасти от американцев. дальше куда тикать будете, если опять спасут, в варшаву?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:43
CRUSADER написав:
Сколько ватных д... развелось
И осмелели как.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:43
CRUSADER написав:
Сколько ватных д... развелось
Страннно, обо..лись "патриоты", отдав Крым и полДонбасса, разрушив экономику а д.. ватники.
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sesk
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:45
sesk написав:
На примерах, мы убедились, что разрыв связей с РФ херит украинскую экономику.
если вопрос в деньгах (на самом деле нет, как минимум для упоротой ваты - они деньги то возьмут, но потом опять сделают чето типа "днр"), то чего смотреть на россию, а не на польшу с германией?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:45
ладно блин, снова одно и то же по кругу обсуждаем.
давайте хоть год мораторий на такие темы как "вата", "донецк", "путин"
надоело уже!
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investorkiev
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:46
На севере, среди болотной вони и прочего природного го..на, в местах, что именуют Пошехоньем, забавные прижились племена. Чтоб речь моя звучала тут не всуе, упомяну для внучек и внучков немногих губошлёпов, рукосуев, крошевников, проломленых голов, чухломцев, лукоедов, моржеедов, головотяпов (уж без них - никак !!!), метеля жён и пакостя соседям, народец этот множил лишь бардак. Видать, в их гены проползло ур**, да и хвосты отпали не у всех, но в тех лесах царило только скотство, и только скот там мог иметь успех. Вокруг умнела и росла Европа (увы, спалив вагон еретиков), а ЭТИХ вот ждала конкретно ..опа - отныне, присно и вовек веков. Они, нажравшись, тут же ср..ли рядом, купали свои бороды в пыли, поскольку им неведом был порядок ... пока случайно немцы не зашли. Зайдя ж, шутя империю воздвигли, не будучи от смердов без ума, но некоторым бороды постригли, а кой-кого достали из дерьма. Кого-то обучили за границей, привычно вызывавшей страх в рабах, кого-то даже научили мыться - отдельных ... единицы ... в городах. В дальнейшем же, решив, что дело в шляпе, расслабилась паскуда-немчура, а губашлёпы и головотяпы, бухнув водяры и крича "ура !!!", признались миру: "Это наша репа, газ, нефть, пенька, навоз и Третий Рим !!!" - чем рассказали о духовных скрепах, и что, мол, мыться больше не хотим. Нашли себе царька из рукосуев, чтоб племенем владели не враги, и вот живут лет двадцать, в ус не дуя, но напрочь выдув из голов мозги. Верней не так, ведь ум - не в их природе, и тот чувак незря урвал свой пост. Там есть один могучий МОЗГ - вАлодя, а миллионы - силос и компост. На вид он мужичек не шибко страстный и неказист, .. но первый взгляд не в счёт. Молва твердит, что он живёт с гимнасткой. НЕПРАВДА - он с Медведевым живёт !!! Он правит грубо и неаккуратно через понятья "яйца" и "сортир" и вывел лишь одну породу - ВАТНИК, живущую в зверинце "Русский мир". Способен корчить Вия, щуря веки, и бредить, что Отчизна - это ОН, но суть его, теперь уже навеки, ясна как рифма к слову "Лугандон". Пока он как-то держит положенье, а смердов, соответственно, в узде, невиданным душевным напряженьем и силами ГБ/НКВД. И ватников кондовых, настоящих, готовых жрать и всё, и всех подряд, плодит, как инкубатор, телеящик, покуда птицефабрики стоят. Их 90 с чем-то там процентов, ревущих и рычащих, как один, и среди них полно интеллигентов, а кто-то даже типа "дворянин". Ну, те-то ладно - "творческие" люди, короче, - проститутки, как всегда. Те выживут, а что с другими будет ?? А ватникам потом бежать куда ?? Когда вас будут резать в Москвабаде, и целый мир вам не подаст руки, придёте на коленях к нашей Раде, недавние вы наши земляки. Действительно, куда же вам податься ?? Негусто предложений от судьбы: к таджикам в жёны, в зоопарк к китайцам, или к Кадырке - в евнухи, в рабы ??? Готовьте унавоженные ср..ки любовникам в усах и волосах. Вы - даже не кацапы, вы - пацаки, вот и живите с кольцами в носах. И знайте, упыри, дегенераты, когда падёт ваш гнойный Третий Рим, мы не простим вам "мальчиков распятых" и ВОИНОВ погибших не простим !!!
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ihorkyiv
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