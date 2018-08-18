Додано: Сер 12 лют, 2020 22:56

investorkiev написав: Стм, расскажите нам лучше про обвал цен и про то как не нужно покупать квартиры.



Сколько судеб своими советами вы уже сломали? Стм, расскажите нам лучше про обвал цен и про то как не нужно покупать квартиры.Сколько судеб своими советами вы уже сломали?

Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2Недострой в 2016 и сданая секция в 2020Плата за риск котлован-полностью готовый дом:- для ярых патриотов гривен минус 61000- для ярых патриотов долларов 17000$- для любителей диверсификации или адекватна в моем понимании 10000$ или 245000грн. Но это спокойный сон, т.к. объект сдан для этого пришлось откладывать непосильную для собирающего сумму в 5122грн в месяц, а если откладывалось на депо по 50/50 и того меньше грн понадобилось бы...Дальше всем "плачельщикам" мы потеряли нам хана. Ваш недострой на сегодня Еврика стоит максимум 20000грн, 19400 - это полный аналог 2016 года недостроя, а то и лучше, ибо не 4 года строить, а даже если и 4 вы же так мечтали о недострое!!! Дерзайте!В приведенных на сегодня цифрах блондинки вас обманули бы на:- для ярых патриотов гривен осталось бы 167000грн на личные расходы.- для ярых патриотов долларов доплата 7000$- для любителей диверсификации аж 668$ или 16000грн.