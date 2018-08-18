Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sesk написав:Цены на квартиры зависят от экономики. А экономика-это политика. Поэтому всё взаимосвязано.
Экономика в т.ч. черный рынок хорошо работает, если экономика государства вообще НЕ работает. Другими словами если государство не пытается контролировать экономику и бизнес.
с 2015 до 2018 все было офигено. Кроме, того что спрос потребительский не много упал из-за падения экономики.
Бизнес и экономика не связанная, в 90-х много можно было заработать. Если Вы про России начали говорить, то в 90 за Новый Год продавали столько что 3-комнатную квартиру в Москве покупали продавая контрабас за Новый год.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 12 лют, 2020 22:48, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Страннно, обо..лись "патриоты", отдав Крым и полДонбасса, разрушив экономику а д.. ватники.
ну ладно, патриоты сволочи. но россия спасла лухантон ведь! спасла! нет биндер, ни сороса, ни мвф. квартиры дешево, комуналь дешево, все для людей. крепкие экономические связи с РФ, нет нахлебников с ЕС. все супер! че ж оттуда все сваливают тогда, в т.ч. и сама ватка типа трибеки? че ты туды не сваливаешь, раз так хреново? есть ответ вразумительный? чет не хочется, да? так нахрена хотеть такое в киеве? вопросы риторические..
sesk написав:Мне и в Киеве хорошо. А поддержка 75% населением нового Президента говорит о том, что это вы деграданты и вас мало. Поэтому езжай в своё сэло Нибулон, а то не сможешь в городской атмосфере существовать.
ты два поста назад говорил, как х****** без раисси. а теперь уже хорошо? тобто в донецке с раиссей плохо или как?
sesk написав:Мне и в Киеве хорошо. А поддержка 75% населением нового Президента говорит о том, что это вы деграданты и вас мало. Поэтому езжай в своё сэло Нибулон, а то не сможешь в городской атмосфере существовать.
ты два поста назад говорил, как х****** без раисси. а теперь уже хорошо? тобто в донецке с раиссей плохо или как?
investorkiev написав:Стм, расскажите нам лучше про обвал цен и про то как не нужно покупать квартиры.
Сколько судеб своими советами вы уже сломали?
Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2 Недострой в 2016 и сданая секция в 2020 Плата за риск котлован-полностью готовый дом: - для ярых патриотов гривен минус 61000 - для ярых патриотов долларов 17000$ - для любителей диверсификации или адекватна в моем понимании 10000$ или 245000грн. Но это спокойный сон, т.к. объект сдан для этого пришлось откладывать непосильную для собирающего сумму в 5122грн в месяц, а если откладывалось на депо по 50/50 и того меньше грн понадобилось бы...
Дальше всем "плачельщикам" мы потеряли нам хана. Ваш недострой на сегодня Еврика стоит максимум 20000грн, 19400 - это полный аналог 2016 года недостроя, а то и лучше, ибо не 4 года строить, а даже если и 4 вы же так мечтали о недострое!!! Дерзайте! В приведенных на сегодня цифрах блондинки вас обманули бы на: - для ярых патриотов гривен осталось бы 167000грн на личные расходы. - для ярых патриотов долларов доплата 7000$ - для любителей диверсификации аж 668$ или 16000грн.
Востаннє редагувалось stm в Сер 12 лют, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:ладно блин, снова одно и то же по кругу обсуждаем.
давайте хоть год мораторий на такие темы как "вата", "донецк", "путин"
надоело уже!
Не, мне прикольно смотреть. Меня из-за похожих высказываний и забанили, когда я говорил, к чему приведёт тяга к Европе. Я то молодец, при делении цены на 2, хату купил. А народ обо..ся, но опять хочет вступить в г.но.
investorkiev написав:ладно блин, снова одно и то же по кругу обсуждаем.
давайте хоть год мораторий на такие темы как "вата", "донецк", "путин"
надоело уже!
Не, мне прикольно смотреть. Меня из-за похожих высказываний и забанили, когда я говорил, к чему приведёт тяга к Европе. Я то молодец, при делении цены на 2, хату купил. А народ обо..ся, но опять хочет вступить в г.но.
Вверху картинки в приведенных цифрах на сегодня хотя бы почитайте про дисконтирование денежных потоков, в глубинке далеко от ЕС это сложное словосочетание недоступно и МБА Донецкое Трибеке никак тоже в этом не помогло... Х*2 и хоть тресни )))))
Востаннє редагувалось stm в Сер 12 лют, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз.