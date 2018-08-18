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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29742975297629772978>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:46

  proftpd66 написав:
  sesk написав:
  Loft написав:Блин, ну почему это все не обсудить на политической ветке?! Хоть лбы там поразбивайте!

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Политика-это квинтессенция экономики(Ленин, по-моему) :mrgreen:


только что Вы хотели сказать, не понятно.



  sesk написав:Цены на квартиры зависят от экономики. А экономика-это политика. Поэтому всё взаимосвязано.


Экономика в т.ч. черный рынок хорошо работает, если экономика государства вообще НЕ работает. Другими словами если государство не пытается контролировать экономику и бизнес.

с 2015 до 2018 все было офигено. Кроме, того что спрос потребительский не много упал из-за падения экономики.

Бизнес и экономика не связанная, в 90-х много можно было заработать. Если Вы про России начали говорить, то в 90 за Новый Год продавали столько что 3-комнатную квартиру в Москве покупали продавая контрабас за Новый год. :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 12 лют, 2020 22:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а что там с Аркадой на сейчас?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:49

  sesk написав:
  CRUSADER написав:Сколько ватных д... развелось

Страннно, обо..лись "патриоты", отдав Крым и полДонбасса, разрушив экономику а д.. ватники.


ну ладно, патриоты сволочи. но россия спасла лухантон ведь! спасла! нет биндер, ни сороса, ни мвф. квартиры дешево, комуналь дешево, все для людей. крепкие экономические связи с РФ, нет нахлебников с ЕС. все супер! че ж оттуда все сваливают тогда, в т.ч. и сама ватка типа трибеки? че ты туды не сваливаешь, раз так хреново? есть ответ вразумительный? чет не хочется, да? так нахрена хотеть такое в киеве? вопросы риторические..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:52

  sesk написав:Мне и в Киеве хорошо. А поддержка 75% населением нового Президента говорит о том, что это вы деграданты и вас мало.
Поэтому езжай в своё сэло Нибулон, а то не сможешь в городской атмосфере существовать. :mrgreen:


ты два поста назад говорил, как х****** без раисси. а теперь уже хорошо? тобто в донецке с раиссей плохо или как?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:55

  trololo написав:
  sesk написав:Мне и в Киеве хорошо. А поддержка 75% населением нового Президента говорит о том, что это вы деграданты и вас мало.
Поэтому езжай в своё сэло Нибулон, а то не сможешь в городской атмосфере существовать. :mrgreen:


ты два поста назад говорил, как х****** без раисси. а теперь уже хорошо? тобто в донецке с раиссей плохо или как?

Они не дружат с логикой. Бесполезно.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:56

  investorkiev написав:Стм, расскажите нам лучше про обвал цен и про то как не нужно покупать квартиры.

Сколько судеб своими советами вы уже сломали?

Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2
Недострой в 2016 и сданая секция в 2020
Зображення
Плата за риск котлован-полностью готовый дом:
- для ярых патриотов гривен минус 61000
- для ярых патриотов долларов 17000$
- для любителей диверсификации или адекватна в моем понимании 10000$ или 245000грн. Но это спокойный сон, т.к. объект сдан для этого пришлось откладывать непосильную для собирающего сумму в 5122грн в месяц, а если откладывалось на депо по 50/50 и того меньше грн понадобилось бы...

Дальше всем "плачельщикам" мы потеряли нам хана. Ваш недострой на сегодня Еврика стоит максимум 20000грн, 19400 - это полный аналог 2016 года недостроя, а то и лучше, ибо не 4 года строить, а даже если и 4 вы же так мечтали о недострое!!! Дерзайте!
Зображення
В приведенных на сегодня цифрах блондинки вас обманули бы на:
- для ярых патриотов гривен осталось бы 167000грн на личные расходы.
- для ярых патриотов долларов доплата 7000$
- для любителей диверсификации аж 668$ или 16000грн.
Востаннє редагувалось stm в Сер 12 лют, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:57

  investorkiev написав:ладно блин, снова одно и то же по кругу обсуждаем.

давайте хоть год мораторий на такие темы как "вата", "донецк", "путин"

надоело уже!

Не, мне прикольно смотреть. Меня из-за похожих высказываний и забанили, когда я говорил, к чему приведёт тяга к Европе. Я то молодец, при делении цены на 2, хату купил.
А народ обо..ся, но опять хочет вступить в г.но. :mrgreen:
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:00

  IDAN написав:Они не дружат с логикой. Бесполезно.

а в чем логика? "покупать активы пока на улицах льется кровь"? (с)викапавл
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:01

  sesk написав:
  investorkiev написав:ладно блин, снова одно и то же по кругу обсуждаем.

давайте хоть год мораторий на такие темы как "вата", "донецк", "путин"

надоело уже!

Не, мне прикольно смотреть. Меня из-за похожих высказываний и забанили, когда я говорил, к чему приведёт тяга к Европе. Я то молодец, при делении цены на 2, хату купил.
А народ обо..ся, но опять хочет вступить в г.но. :mrgreen:

Вверху картинки в приведенных цифрах на сегодня ;) хотя бы почитайте про дисконтирование денежных потоков, в глубинке далеко от ЕС это сложное словосочетание недоступно и МБА Донецкое Трибеке никак тоже в этом не помогло... Х*2 и хоть тресни )))))
Востаннє редагувалось stm в Сер 12 лют, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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