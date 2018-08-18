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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2975297629772978>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:03

  IDAN написав:
  trololo написав:
  sesk написав:Мне и в Киеве хорошо. А поддержка 75% населением нового Президента говорит о том, что это вы деграданты и вас мало.
Поэтому езжай в своё сэло Нибулон, а то не сможешь в городской атмосфере существовать. :mrgreen:


ты два поста назад говорил, как х****** без раисси. а теперь уже хорошо? тобто в донецке с раиссей плохо или как?

Они не дружат с логикой. Бесполезно.


я прекрасно понимаю, что бесполезно. россия начала войну, слепила ЛНДР (МЕЧТА для ваты, а не "страна"!). и даже фактически признавая, что получился кусок г**на, в разы хуже чем даже ужос-ужос украина, признавая что жить там даже сама ватка (та что баблом) не может, все равно выводов НОЛЬ. давайте пусть куйло наведет порядок и в остальной украине, ну в ЭТОТ раз точно получится классно! :mrgreen: этой такой грибной мицелий, поражающий мозг. как только количество зараженных превышает определенный порог, местность зараженная этим грибком, превращается в черную дыру, которая начинает пожирать сама себя.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 12 лют, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2
Недострой в 2016 и сданая секция в 2020

а где аренда за 4 года построенной в 2016 году квартиры? (или когда она там сдалась)?
где удорожание самого актива? если вы купили за 27куе в 2016, сколько она сегодня стоит готовая? явно не 45куе. Сколько? 60? 70?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04

  sesk написав:
  investorkiev написав:ладно блин, снова одно и то же по кругу обсуждаем.

давайте хоть год мораторий на такие темы как "вата", "донецк", "путин"

надоело уже!

Не, мне прикольно смотреть. Меня из-за похожих высказываний и забанили, когда я говорил, к чему приведёт тяга к Европе. Я то молодец, при делении цены на 2, хату купил.
А народ обо..ся, но опять хочет вступить в г.но. :mrgreen:


в донецке мог купить в три раза больше. и в европу они уже не идут, почти пришли в рассию. что не так? почему там не купил?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:07

  Унуноктий написав:интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...

Я не говорил, что будет падать. Я ищу ответ в этой ветке. Много факторов как для падения, так равно и росту. ХЗ куда пойдёт.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:07

  trololo написав:в донецке мог купить в три раза больше. и в европу они уже не идут, почти пришли в рассию. что не так? почему там не купил?

че ты так в эту днр вцепился.
посмотри на цены на недвижимость в Крыму. Севас уже дороже Киева, никогда такого раньше не было. почему, как считаешь?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:09

  investorkiev написав:
  stm написав:Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2
Недострой в 2016 и сданая секция в 2020

а где аренда за 4 года построенной в 2016 году квартиры? (или когда она там сдалась)?
где удорожание самого актива? если вы купили за 27куе в 2016, сколько она сегодня стоит готовая? явно не 45куе. Сколько? 60? 70?

Если бы я купила в 2016 недострой он бы был достроем или давал мне аренду? Или купив я бы там на площадке и жила а не арендовала?

Трибека, дисконтирование это действительно сложно, Вам даже не надо разбираться, это только для блондинок ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:14

  sesk написав:
  Унуноктий написав:интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...

Я не говорил, что будет падать. Я ищу ответ в этой ветке. Много факторов как для падения, так равно и росту. ХЗ куда пойдёт.

ключевой момент выборы в октябре
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:15

  investorkiev написав:
  trololo написав:в донецке мог купить в три раза больше. и в европу они уже не идут, почти пришли в рассию. что не так? почему там не купил?

че ты так в эту днр вцепился.
посмотри на цены на недвижимость в Крыму. Севас уже дороже Киева, никогда такого раньше не было. почему, как считаешь?


потому что россия внезапно богаче украины, и на крым денег не жалеют. климат, природа, море - другой такой местности в самой россии нет. дорожает то узкий сегмент "у моря". ну и коцапы, те что побогаче, потянулись вкладывать туда баблишко, вот и рост цен на недвигу. в ипенях бахчисарая разве сильно выросло? или ты думаешь, если бы россия захватила всю украину, то такое было в енергодаре с козятином? :) потому и равняться надо на донецк, именно такое будущее ждет ожидающих рассиюшку. если повезет - то что то типа саратова. :lol:
Востаннє редагувалось trololo в Сер 12 лют, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:15

  stm написав:
  investorkiev написав:
  stm написав:Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2
Недострой в 2016 и сданая секция в 2020

а где аренда за 4 года построенной в 2016 году квартиры? (или когда она там сдалась)?
где удорожание самого актива? если вы купили за 27куе в 2016, сколько она сегодня стоит готовая? явно не 45куе. Сколько? 60? 70?

Если бы я купила в 2016 недострой он бы был достроем или давал мне аренду? Или купив я бы там на площадке и жила а не арендовала?

Трибека, дисконтирование это действительно сложно, Вам даже не надо разбираться, это только для блондинок ;)

да. вы бы купили недострой в 2016 году, в 17 году бы он достроился и сдался в аренду, давая вам 3 года каждый месяц аренду. Кроме того, у вас на сегодня был бы уже полноценный актив, который стоил бы х2 к вложенному (или больше).

где это учтено в расчетах?
два сценария:
1) купили в 2016. на сегодня имеем на руках 36*аренда + актив х2.
2) с 2016 маринуем деньги на депо в разных комбинациях валют, и покупаем котлован в 2020 в х1,7 раз дороже. В итоге на сегодня имеем на руках котлован и все.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:15

  Унуноктий написав:
  sesk написав:
  Унуноктий написав:интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...

Я не говорил, что будет падать. Я ищу ответ в этой ветке. Много факторов как для падения, так равно и росту. ХЗ куда пойдёт.

ключевой момент выборы в октябре

В ноябре в США. И победит Трамп. И кризиса до выборов точно не будет.
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