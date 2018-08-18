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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:07
Унуноктий написав:
интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...
Я не говорил, что будет падать. Я ищу ответ в этой ветке. Много факторов как для падения, так равно и росту. ХЗ куда пойдёт.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:09
investorkiev написав: stm написав:
Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2
Недострой в 2016 и сданая секция в 2020
а где аренда за 4 года построенной в 2016 году квартиры? (или когда она там сдалась)?
где удорожание самого актива? если вы купили за 27куе в 2016, сколько она сегодня стоит готовая? явно не 45куе. Сколько? 60? 70?
Если бы я купила в 2016 недострой он бы был достроем или давал мне аренду? Или купив я бы там на площадке и жила а не арендовала?
Трибека, дисконтирование это действительно сложно, Вам даже не надо разбираться, это только для блондинок
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:14
sesk написав: Унуноктий написав:
интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...
Я не говорил, что будет падать. Я ищу ответ в этой ветке. Много факторов как для падения, так равно и росту. ХЗ куда пойдёт.
ключевой момент выборы в октябре
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:15
stm написав:
Если бы я купила в 2016 недострой он бы был достроем или давал мне аренду
investorkiev написав: stm написав:
Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2
Недострой в 2016 и сданая секция в 2020
а где аренда за 4 года построенной в 2016 году квартиры? (или когда она там сдалась)?
где удорожание самого актива? если вы купили за 27куе в 2016, сколько она сегодня стоит готовая? явно не 45куе. Сколько? 60? 70?
? Или купив я бы там на площадке и жила а не арендовала?
Трибека, дисконтирование это действительно сложно, Вам даже не надо разбираться, это только для блондинок
да. вы бы купили недострой в 2016 году, в 17 году бы он достроился и сдался в аренду, давая вам 3 года каждый месяц аренду. Кроме того, у вас на сегодня был бы уже полноценный актив, который стоил бы х2 к вложенному (или больше).
где это учтено в расчетах?
два сценария:
1) купили в 2016. на сегодня имеем на руках 36*аренда + актив х2.
2) с 2016 маринуем деньги на депо в разных комбинациях валют, и покупаем котлован в 2020 в х1,7 раз дороже. В итоге на сегодня имеем на руках котлован и все.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:21
investorkiev написав:
да. вы бы купили недострой в 2016 году, в 17 году бы он достроился и сдался в аренду, давая вам 3 года каждый месяц аренду. Кроме того, у вас на сегодня был бы уже полноценный актив, который стоил бы х2 к вложенному (или больше).
где это учтено в расчетах?
два сценария:
1) купили в 2016. на сегодня имеем на руках 36*аренда + актив х2.
2) с 2016 маринуем деньги на депо в разных комбинациях валют, и покупаем котлован в 2020 в х1,7 раз дороже. В итоге на сегодня имеем на руках котлован и все.
Это реальный объект он сдается только сейчас и то 2 секции, а 2 секции ещё "строють".
Где в ваших 1,7*х аренда. Два года вы нам рассказывали как круто сидеть без денег и ждать. Смотрите на риск 2018 картинку. Но я устала спорить с дураком
Россия нас спасёт, ЕС плохо, х*2 или х*1,7... МБА...
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:24
Бывалый написав:
Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.
Я привел пример одинаковых вакансий, так принято для сравнения. Вместо голословных утверждений. Разница с Сумами уже 6 тысяч, с какой-нибудь Каховкой будет еще больше. Да с Днепра или Одессы за 2 к не поедет, а вот с Шостки пусть думает куда ехать в Сумы, Киев или за границу. У меня к примеру плиточник знакомый с Ровенсой области был и в Польше, но последние 3 года в Киеве живет.
В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.
А я утверждаю что есть разница, и она не только в Украине, она во многих странах. То есть менеджер к примеру с Сельпо он просто так поставил разные ЗП, ведь есть люди считают что ЗП везде одинаковая.
А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!!
А в Германии и Скандинавии от 3к евро.
Интересно, за счет чего такой банкет, ведь нас уверяют что мясо везде в Европе дешевле чем у нас от дотаций вроде, так там прямо хозяев супермаркетов дотируют на зарплату персоналу,но не могут же местные потреблять мясо даже вдвое от нашего на рыло, ж0па треснет от гамбурXеров и кАклет, веганы плюс разные там в большем % от нашего, в чем цимус то?
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 12 лют, 2020 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:27
investorkiev написав:
5) я думаю что Украине пора начинать жить своим умом и своими интересами, а не плясать под команды из вашингтона.
донецк вроде под дудку вашингтона уже 6 лет не пляшет. хорошо зажили? нет. а почему? ведь по мнению ватки там есть все, что надо для процветания.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:00
sesk написав:
Безвиз не даёт права на работу.
тем не менее, поток бабла от заробитчан с запада растет. соупадение?
sesk написав:
Экспорт в ЕС увеличился мало, а в Россию упал в разы.
"мало" и "разы" - это чес. давай статистику в долярах. и не забудь поправку сделать на крым и донбасс
sesk написав:
Ни Саратов, ни Щуцин не в Украине.
я в курсе. вот только че саратов по уровню жизни примерно как житомир? а щуцин как условный грозный?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:03
investorkiev написав: stm написав:
Но я устала спорить с дураком
в америке есть пословица: если ты такой умный, то почему еще не богатый?
Не знаю, Трибека...
Ещё из психологии сижу и улыбаюсь: круши должны были дать Мальдивы и Мальвин, а последний пост "где я был" - Румыния...
Я - бесперспективно всё, но переезжаю жить на юг Италии, с балкона видно море...
Неисповедимы пути Господни...
Прям как с ДНР и ЛНР выходит: вроде всё стало лучше и денег больше от России, но что-то мешает жить...
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:25
airmax78 написав:
Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.
Я так понимаю, что сильна традиция - я Солженицина не читал, но осуждаю.
По крайней мере Тирасполь гораздо более чистый и ухоженный город, чем Киев и Одесса, мусор убирают с пяти утра, всё зелено, лед-освещение улиц, ЖКХ работает отлично, строят по ГОСТУ, транспорт бегает как часы. Что там по Киеву по этим параметрам ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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