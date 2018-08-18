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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:15
stm написав:
Если бы я купила в 2016 недострой он бы был достроем или давал мне аренду
investorkiev написав: stm написав:
Я лучше покажу моё любимое 50/50 на реальном примере в цифрах котлован готовое отрадный2
Недострой в 2016 и сданая секция в 2020
а где аренда за 4 года построенной в 2016 году квартиры? (или когда она там сдалась)?
где удорожание самого актива? если вы купили за 27куе в 2016, сколько она сегодня стоит готовая? явно не 45куе. Сколько? 60? 70?
? Или купив я бы там на площадке и жила а не арендовала?
Трибека, дисконтирование это действительно сложно, Вам даже не надо разбираться, это только для блондинок
да. вы бы купили недострой в 2016 году, в 17 году бы он достроился и сдался в аренду, давая вам 3 года каждый месяц аренду. Кроме того, у вас на сегодня был бы уже полноценный актив, который стоил бы х2 к вложенному (или больше).
где это учтено в расчетах?
два сценария:
1) купили в 2016. на сегодня имеем на руках 36*аренда + актив х2.
2) с 2016 маринуем деньги на депо в разных комбинациях валют, и покупаем котлован в 2020 в х1,7 раз дороже. В итоге на сегодня имеем на руках котлован и все.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:15
Унуноктий написав: sesk написав: Унуноктий написав:
интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...
Я не говорил, что будет падать. Я ищу ответ в этой ветке. Много факторов как для падения, так равно и росту. ХЗ куда пойдёт.
ключевой момент выборы в октябре
В ноябре в США. И победит Трамп. И кризиса до выборов точно не будет.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:21
investorkiev написав:
да. вы бы купили недострой в 2016 году, в 17 году бы он достроился и сдался в аренду, давая вам 3 года каждый месяц аренду. Кроме того, у вас на сегодня был бы уже полноценный актив, который стоил бы х2 к вложенному (или больше).
где это учтено в расчетах?
два сценария:
1) купили в 2016. на сегодня имеем на руках 36*аренда + актив х2.
2) с 2016 маринуем деньги на депо в разных комбинациях валют, и покупаем котлован в 2020 в х1,7 раз дороже. В итоге на сегодня имеем на руках котлован и все.
Это реальный объект он сдается только сейчас и то 2 секции, а 2 секции ещё "строють".
Где в ваших 1,7*х аренда. Два года вы нам рассказывали как круто сидеть без денег и ждать. Смотрите на риск 2018 картинку. Но я устала спорить с дураком
Россия нас спасёт, ЕС плохо, х*2 или х*1,7... МБА...
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:24
Бывалый написав:
Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.
Я привел пример одинаковых вакансий, так принято для сравнения. Вместо голословных утверждений. Разница с Сумами уже 6 тысяч, с какой-нибудь Каховкой будет еще больше. Да с Днепра или Одессы за 2 к не поедет, а вот с Шостки пусть думает куда ехать в Сумы, Киев или за границу. У меня к примеру плиточник знакомый с Ровенсой области был и в Польше, но последние 3 года в Киеве живет.
В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.
А я утверждаю что есть разница, и она не только в Украине, она во многих странах. То есть менеджер к примеру с Сельпо он просто так поставил разные ЗП, ведь есть люди считают что ЗП везде одинаковая.
А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!!
А в Германии и Скандинавии от 3к евро.
Интересно, за счет чего такой банкет, ведь нас уверяют что мясо везде в Европе дешевле чем у нас от дотаций вроде, так там прямо хозяев супермаркетов дотируют на зарплату персоналу,но не могут же местные потреблять мясо даже вдвое от нашего на рыло, ж0па треснет от гамбурXеров и кАклет, веганы плюс разные там в большем % от нашего, в чем цимус то?
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 12 лют, 2020 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:25
sesk написав:
А чё не на Грозный? Там 10 лет война шла...
а что грозный? залили баблом кадырковский клан, чтобы кацапов резать перестали, а начали резать свои кланы послабее, замонолитив власть. вбухивают бабло в красивую картинку в центре и шо? власти россии как таковой в чечне нет, федеральных силовиков за власть никто не считает. или ты думаешь, что кортеж из сотни геликов это показатель уровня жизни обычного среднего чеченца?
тебе такое не светит, тебя будут хлестать по щам, как того русича в поезде, сажать на бутылочкук и заставлять петь "чечня-круто!"
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:27
investorkiev написав:
5) я думаю что Украине пора начинать жить своим умом и своими интересами, а не плясать под команды из вашингтона.
донецк вроде под дудку вашингтона уже 6 лет не пляшет. хорошо зажили? нет. а почему? ведь по мнению ватки там есть все, что надо для процветания.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:29
trololo написав: sesk написав:
А чё не на Грозный? Там 10 лет война шла...
а что грозный? залили баблом кадырковский клан, чтобы кацапов резать перестали, а начали резать свои кланы послабее, замонолитив власть. вбухивают бабло в красивую картинку в центре и шо? власти россии как таковой в чечне нет, федеральных силовиков за власть никто не считает. или ты думаешь, что кортеж из сотни геликов это показатель уровня жизни обычного среднего чеченца?
тебе такое не светит, тебя будут хлестать по щам, как того русича в поезде, сажать на бутылочкук и заставлять петь "чечня-круто!"
Так меня тут киевским гауляйтером назначат. И буду тебя хлестать по щам!
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:32
trololo
Интересно как в Грозном после убийства папы-муфтия и восстановления канализации со светом и водопроводом выросли цены до текущего времени.
А то вдруг окажется что хрущ в Донбабве возле шахты Засядько дороже такого же восстановленного 17 лет назад возле какого то завода в Грозном
Понятно что в доме где Депардье почетно подарили пентхаус и потом почетно сожгли метр может стоить дороже чем в Г9а
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 12 лют, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:48
trololo написав: sesk написав:
А с Россией все регионы развиваются, что можно увидеть и на примере Чечни.
так лднр почему не развилось хотя бы до уровня саратова, есть ответ? приднестровье? абхазия?
Это украинская территория. Хули её России развивать7
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:49
sesk написав:
Не аирмаксы ли побежали за кружевными трусиками в Европу, а получили сцаными тряпками по хлебалу?
что значит по хлебалу? безвиз? рост экспорта? трудовая миграция? доступ к рынкам? почему саратов живет хуже щуцина?
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