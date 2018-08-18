Додано: Сер 12 лют, 2020 23:39

investorkiev написав: trololo написав: investorkiev написав: 5) я думаю что Украине пора начинать жить своим умом и своими интересами, а не плясать под команды из вашингтона. 5) я думаю что Украине пора начинать жить своим умом и своими интересами, а не плясать под команды из вашингтона.



донецк вроде под дудку вашингтона уже 6 лет не пляшет. хорошо зажили? нет. а почему? ведь по мнению ватки там есть все, что надо для процветания. донецк вроде под дудку вашингтона уже 6 лет не пляшет. хорошо зажили? нет. а почему? ведь по мнению ватки там есть все, что надо для процветания.

так мы еще крым обсуждать не закончили. хорошо там живется пересичному крымчанину?

ты лично пересичного крымчанина кем считаешь - украинцем или кацапом?



а донецк - это Украина или нет? с твоих речей не понятно? так мы еще крым обсуждать не закончили. хорошо там живется пересичному крымчанину?ты лично пересичного крымчанина кем считаешь - украинцем или кацапом?а донецк - это Украина или нет? с твоих речей не понятно?

де юре и крым и донецк - это украина. де факто - увы нет. если гопник отжал у меня телефон и ходит с ним довольный, а я (и участковый) с этим сделать ничего не могу - телефон от этого не перестал быть моим, но хорошо живется именно гопнику. гопник отжал два телефона. тому что получше, купил новый чехол и карту памяти, наклеил защитное стеклышко, пользуется сам с удовольствием. второй телефон, попроще, использует для развода новых лошков. поскольку лучше первого телефона (крым -это последний айфон) у него уже ничего не будет, то свежеотжатые мобилки попроще постигнет судьба второй трубы. надеюсь доступно обьяснил.причины, почему так как в крыму, нигде больше не будет - ни в донецке, ни в киеве, ни в саратове - я озвучил выше. что непонятного?