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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:32
trololo написав: investorkiev написав:
5) я думаю что Украине пора начинать жить своим умом и своими интересами, а не плясать под команды из вашингтона.
донецк вроде под дудку вашингтона уже 6 лет не пляшет. хорошо зажили? нет. а почему? ведь по мнению ватки там есть все, что надо для процветания.
так мы еще крым обсуждать не закончили. хорошо там живется пересичному крымчанину?
ты лично пересичного крымчанина кем считаешь - украинцем или кацапом?
а донецк - это Украина или нет? с твоих речей не понятно?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Сер 12 лют, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:33
sesk написав: trololo написав:
потому что россия внезапно богаче украины, и на крым денег не жалеют. климат, природа, море - другой такой местности в самой россии нет. дорожает то узкий сегмент "у моря". ну и коцапы, те что побогаче, потянулись вкладывать туда баблишко, вот и рост цен на недвигу. в ипенях бахчисарая разве сильно выросло? или ты думаешь, если бы россия захватила всю украину, то такое было в енергодаре с козятином?
потому и равняться надо на донецк, именно такое будущее ждет ожидающих рассиюшку. если повезет - то что то типа саратова.
А чё не на Грозный? Там 10 лет война шла...
Потому что в Грозном местных сесков подвешивали за яйки и чехи воевали до последнего, за каждый дом. Тогда, после 3х чеченских войн рашкованы решили применить свой старый прием - залить врага деньгами по самое нимагу. Ну, пока платят - работает. Но если бы Грозный населяли сески - он был бы сейчас больше похож на Сухуми, а вместо денег им бы xером по губам водили, как донбасянам.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:33
по сути вопроса для ватки всего два:
1. почему лднр так х****** живет, несмотря на все необходимые условия для процветания (епта, даже пенсию можно с ненавистной украины тянуть!)
2. почему россия не присоеденила их к себе (как крым) и не пролила свой золотой дождик на братушек. чем они хуже крысчан? не видит ли ватка в этом некой несправедливости
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:36
airmax78 написав: sesk написав: trololo написав:
потому что россия внезапно богаче украины, и на крым денег не жалеют. климат, природа, море - другой такой местности в самой россии нет. дорожает то узкий сегмент "у моря". ну и коцапы, те что побогаче, потянулись вкладывать туда баблишко, вот и рост цен на недвигу. в ипенях бахчисарая разве сильно выросло? или ты думаешь, если бы россия захватила всю украину, то такое было в енергодаре с козятином?
потому и равняться надо на донецк, именно такое будущее ждет ожидающих рассиюшку. если повезет - то что то типа саратова.
А чё не на Грозный? Там 10 лет война шла...
Потому что в Грозном местных сесков подвешивали за яйки и чехи воевали до последнего, за каждый дом. Тогда, после 3х чеченских войн рашкованы
решили применить свой старый прием - залить врага деньгами по самое нимагу. Ну, пока платят - работает. Но если бы Грозный населяли сески - он был бы сейчас больше похож на Сухуми, а вместо денег им бы xером по губам водили, как донбасянам.
да да, я помню видео немного растеряного молодого Кадырова в спортивном костюме на приеме у Путина. видно как он приехал сесков подвешивать за яйки ))) погугли это видео. а вот и оно
или путину нужно было десятилетиями кровь проливать? правильно сделал. мир, процветание. зато украина должна воевать до последнего украинца? 75% проголосовали за мир. сколько вы хотите еще смертей пацанов с обеих сторон? и зачем?
ЗЫ с рашкованом смешно вышло, это он из мвф заливает врагов деньгами?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Сер 12 лют, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:39
investorkiev написав: trololo написав: investorkiev написав:
5) я думаю что Украине пора начинать жить своим умом и своими интересами, а не плясать под команды из вашингтона.
донецк вроде под дудку вашингтона уже 6 лет не пляшет. хорошо зажили? нет. а почему? ведь по мнению ватки там есть все, что надо для процветания.
так мы еще крым обсуждать не закончили. хорошо там живется пересичному крымчанину?
ты лично пересичного крымчанина кем считаешь - украинцем или кацапом?
а донецк - это Украина или нет? с твоих речей не понятно?
де юре и крым и донецк - это украина. де факто - увы нет. если гопник отжал у меня телефон и ходит с ним довольный, а я (и участковый) с этим сделать ничего не могу - телефон от этого не перестал быть моим, но хорошо живется именно гопнику. гопник отжал два телефона. тому что получше, купил новый чехол и карту памяти, наклеил защитное стеклышко, пользуется сам с удовольствием. второй телефон, попроще, использует для развода новых лошков. поскольку лучше первого телефона (крым -это последний айфон) у него уже ничего не будет, то свежеотжатые мобилки попроще постигнет судьба второй трубы. надеюсь доступно обьяснил.
причины, почему так как в крыму, нигде больше не будет - ни в донецке, ни в киеве, ни в саратове - я озвучил выше. что непонятного?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:44
investorkiev написав:
75% проголосовали за мир. сколько вы хотите еще смертей пацанов с обеих сторон? и зачем?
никто кроме куйла этой войны не хотел. никто кроме куйла не способен ее и закончить.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:45
airmax78 написав: sesk написав: trololo написав:
потому что россия внезапно богаче украины, и на крым денег не жалеют. климат, природа, море - другой такой местности в самой россии нет. дорожает то узкий сегмент "у моря". ну и коцапы, те что побогаче, потянулись вкладывать туда баблишко, вот и рост цен на недвигу. в ипенях бахчисарая разве сильно выросло? или ты думаешь, если бы россия захватила всю украину, то такое было в енергодаре с козятином?
потому и равняться надо на донецк, именно такое будущее ждет ожидающих рассиюшку. если повезет - то что то типа саратова.
А чё не на Грозный? Там 10 лет война шла...
Потому что в Грозном местных сесков подвешивали за яйки и чехи воевали до последнего, за каждый дом. Тогда, после 3х чеченских войн рашкованы решили применить свой старый прием - залить врага деньгами по самое нимагу. Ну, пока платят - работает. Но если бы Грозный населяли сески - он был бы сейчас больше похож на Сухуми, а вместо денег им бы xером по губам водили, как донбасянам.
Бгг!!!!!!! Не аирмаксы ли побежали за кружевными трусиками в Европу, а получили сцаными тряпками по хлебалу?
А с Россией все регионы развиваются, что можно увидеть и на примере Чечни.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:46
investorkiev написав: airmax78 написав:
Потому что в Грозном местных сесков подвешивали за яйки и чехи воевали до последнего, за каждый дом. Тогда, после 3х чеченских войн рашкованы
решили применить свой старый прием - залить врага деньгами по самое нимагу. Ну, пока платят - работает. Но если бы Грозный населяли сески - он был бы сейчас больше похож на Сухуми, а вместо денег им бы xером по губам водили, как донбасянам.
да да, я помню видео немного растеряного молодого Кадырова в спортивном костюме на приеме у Путина. видно как он приехал сесков подвешивать за яйки ))) погугли это видео. а вот и оно
ЗЫ с рашкованом смешно вышло, это он из мвф заливает врагов деньгами?
Рашковану с фамилией не повезло. Короче, это все лирика. Мы должны исходить из двух основных постулатов:
1. Россия уважает только силу и ничего больше.
2. Россия не будет заливать деньгами лояльные к ней территории (и мы это очень хорошо видим по Приднестровью, Абхазии, Лугандону... и территориям, населенным преимущественно русскими). Поэтому влажные мечты о том, что вот ляжем под моль и заживем - лучше забыть.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:47
sesk написав:
А с Россией все регионы развиваются, что можно увидеть и на примере Чечни.
так лднр почему не развилось хотя бы до уровня саратова, есть ответ? приднестровье? абхазия?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:47
trololo написав: investorkiev написав:
75% проголосовали за мир. сколько вы хотите еще смертей пацанов с обеих сторон? и зачем?
никто кроме куйла этой войны не хотел. никто кроме куйла не способен ее и закончить.
В ретроспективе посмотри на захват милицейских частей и оружия на западе украины.
Это не для того ли, чтобы салюты в воздух устраивать?
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