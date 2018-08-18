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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29782979298029812982 ... 2984>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:48

  trololo написав:
  sesk написав: А с Россией все регионы развиваются, что можно увидеть и на примере Чечни.


так лднр почему не развилось хотя бы до уровня саратова, есть ответ? приднестровье? абхазия?

Это украинская территория. Хули её России развивать7
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:49

  sesk написав: Не аирмаксы ли побежали за кружевными трусиками в Европу, а получили сцаными тряпками по хлебалу?

что значит по хлебалу? безвиз? рост экспорта? трудовая миграция? доступ к рынкам? почему саратов живет хуже щуцина?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:53

  trololo написав:
  sesk написав: Не аирмаксы ли побежали за кружевными трусиками в Европу, а получили сцаными тряпками по хлебалу?

что значит по хлебалу? безвиз? рост экспорта? трудовая миграция? доступ к рынкам? почему саратов живет хуже щуцина?

Безвиз не даёт права на работу. Экспорт в ЕС увеличился мало, а в Россию упал в разы.
Ни Саратов, ни Щуцин не в Украине.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:53

  sesk написав:Это украинская территория. Хули её России развивать7

да? а два референдума (ровно такие же как в крыму)? а российские войска, чьими руками это недоразумение было создано? а перебитые русскими командиры из местного населения и марионеточное правительство? хм.. а територия то украинская. как и крым.

что помешало присоеденить? кинули братушек или как? не понятно. растолкуй, чем крымчане от донбасян отличаются.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:55

  sesk написав:
  trololo написав:
  sesk написав: А с Россией все регионы развиваются, что можно увидеть и на примере Чечни.


так лднр почему не развилось хотя бы до уровня саратова, есть ответ? приднестровье? абхазия?

Это украинская территория. Хули её России развивать7

А Абхазия и Северная Осетия - грузинская территория, а Приднестровье - молдавская территория.
P.S. Крым - кстати тоже украинская территория.
Воронеж, Калуга, Липецк например, территории, населенные преимущественно русскими - сосут по сравнению с той же Чечней. Сплошные парадоксы: там развиваем, тут не развиваем.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:56

  sesk написав:Цены на квартиры зависят от экономики. А экономика-это политика. Поэтому всё взаимосвязано.

И как там цены на недвигу в суперлояльной к Питуну Молдове? А в Абхазии. Кретинами полнится земля русская....

А уж как расцвел дружащий Даунбас без Пороха! Там рай ваистену.
Востаннє редагувалось 1234567 в Сер 12 лют, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:57

  trololo написав:
  sesk написав:Это украинская территория. Хули её России развивать7

да? а два референдума (ровно такие же как в крыму)? а российские войска, чьими руками это недоразумение было создано? а перебитые русскими командиры из местного населения и марионеточное правительство? хм.. а територия то украинская. как и крым.

что помешало присоеденить? кинули братушек или как? не понятно. растолкуй, чем крымчане от донбасян отличаются.

Тексты почитай. Они отличаются. В ЛДНР речи о России нет. Там требуют федерализации и автономии.
И по нормандским договорённостям никто ЛДНР в Россию не берёт. Россия просто старается предотвратить геноцид местного населения.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:59

  sesk написав:
  trololo написав:
  sesk написав:Это украинская территория. Хули её России развивать7

да? а два референдума (ровно такие же как в крыму)? а российские войска, чьими руками это недоразумение было создано? а перебитые русскими командиры из местного населения и марионеточное правительство? хм.. а територия то украинская. как и крым.

что помешало присоеденить? кинули братушек или как? не понятно. растолкуй, чем крымчане от донбасян отличаются.

Россия просто старается предотвратить геноцид местного населения.

Жаль, что нельзя там перепись провести, чтобы понять как блестяще России это удалось.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:59

  1234567 написав:
  sesk написав:Цены на квартиры зависят от экономики. А экономика-это политика. Поэтому всё взаимосвязано.

И как там цены на недвигу в суперлояльной к Питуну Молдове? А в Абхазии. Кретинами полнится земля русская....

А уж как расцвел дружащий Даунбас без Пороха! Там рай ваистену.

Да пох насколько они лояльны. Это не российская территория.
Почему США Украину не развивают? Она ж к ним суперлояльна!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:00

  sesk написав:Безвиз не даёт права на работу.

тем не менее, поток бабла от заробитчан с запада растет. соупадение?

  sesk написав:Экспорт в ЕС увеличился мало, а в Россию упал в разы.

"мало" и "разы" - это чес. давай статистику в долярах. и не забудь поправку сделать на крым и донбасс

  sesk написав:Ни Саратов, ни Щуцин не в Украине.

я в курсе. вот только че саратов по уровню жизни примерно как житомир? а щуцин как условный грозный?
главное оружие рашистов - ложь
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