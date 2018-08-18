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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 297929802981298229832984>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:02

Жаль, что нельзя там перепись провести, чтобы понять как блестяще России это удалось.[/quote]
Зато в Украине народ проголосовал однозначно за мир 75%. Иди добровольцем повоюй, если испытываешь лютую ненависть!
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:03

  investorkiev написав:
  stm написав:Но я устала спорить с дураком

в америке есть пословица: если ты такой умный, то почему еще не богатый?

Не знаю, Трибека...
Ещё из психологии сижу и улыбаюсь: круши должны были дать Мальдивы и Мальвин, а последний пост "где я был" - Румыния...
Я - бесперспективно всё, но переезжаю жить на юг Италии, с балкона видно море...
Неисповедимы пути Господни...
Прям как с ДНР и ЛНР выходит: вроде всё стало лучше и денег больше от России, но что-то мешает жить...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:08

  sesk написав:Тексты почитай. Они отличаются. В ЛДНР речи о России нет. Там требуют федерализации и автономии. И по нормандским договорённостям никто ЛДНР в Россию не берёт.


тексты тех "референдумов" писались в кремле, и там стоял вопрос независимости от украины, а не федерализации. ну не важно.

или ты хочешь сказать, что донбасяне не хотят в родную гавань или как? не хотят расейских пенсий как в крыму и воевали за то, чтобы их назад в украину россия пинками заталкивала? :mrgreen: точно, ничего не напутал?

Россия просто старается предотвратить геноцид местного населения.

а зачем донбасу автономия в стране, где их бедненьких геноцидят? почему харьковчан биндеры не геноцидили? получается донбасята ваабще уникальные. недостаточно русские, как крымчане, чтобы взять их в россию, но и не такие щирые украинцы как харьковчане, потому их геноцидили. но геноцидили не очень сильно, потому немного россия защитила их своими войсками, а теперь хочет передать обратно. риск геноцида уже не так велик. но крым назад не отдадим, вдруг опять геноцид.

как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь :mrgreen: уверен, если пуйло даст команду по телеку кушать кал, сески найдут оправдание, почему это не так уж однозначно плохо
Востаннє редагувалось trololo в Чет 13 лют, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:09

Воронеж, Калуга, Липецк например, территории, населенные преимущественно русскими - сосут по сравнению с той же Чечней. Сплошные парадоксы: там развиваем, тут не развиваем.[/quote]
Не знаю за Воронеж и т.д.. а в Калуге построены несколько автомобильных заводов. И народ там живёт на уровне киевлян.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вот вопрос ближе к теме: Микитась, например - он патриот или нет?
Вроде классический патриот по многим признакам (есть фото в вышиванке, любит бюджетные бабки), но чего то я сомневаюсь... что скажете?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:11

  sesk написав:Зато в Украине народ проголосовал однозначно за мир 75%. Иди добровольцем повоюй, если испытываешь лютую ненависть!

75% от 50% которые пришли на участки, большинство с отключенными или засраными двумя топорами мозгами. Я больше пользы приношу поддерживая тех кто воюет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тыща долларов США.
https://www.trud.com/kaluga/salary/925/76698.html
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:12

  airmax78 написав:
  sesk написав:Зато в Украине народ проголосовал однозначно за мир 75%. Иди добровольцем повоюй, если испытываешь лютую ненависть!

75% от 50% которые пришли на участки, большинство с отключенными или засраными двумя топорами мозгами. Я больше пользы приношу поддерживая тех кто воюет.

А я считаю, что засраный ты. И шо дальше?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:14

кстати, куда правильно на сеска писать за такое? сбу или киберпалицию? скрины сохранил. надо заморочиться и загеноцидить этот говорящий телевизор ради смеха :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:16

  airmax78 написав:очень хорошо видим по Приднестровью


Что видим ? В Приднестровье за 2019 год миграционный прирост. Какие цифры там по Украине ?

В обзоре Социально-экономического развития Приднестровья отмечено, что в 2019 году из-за рубежа прибыло около 8 000 человек. Госслужба статистики уточняет, что большая их часть, 6 214 человек, городские жители, сельских — 1 687 человек.

За этот же период из Приднестровья выехали 4 616 человек — из городов 3 878, из сёл 738 человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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