Жаль, что нельзя там перепись провести, чтобы понять как блестяще России это удалось.[/quote]
Зато в Украине народ проголосовал однозначно за мир 75%. Иди добровольцем повоюй, если испытываешь лютую ненависть!
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:02
Жаль, что нельзя там перепись провести, чтобы понять как блестяще России это удалось.[/quote]
Зато в Украине народ проголосовал однозначно за мир 75%. Иди добровольцем повоюй, если испытываешь лютую ненависть!
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:03
Не знаю, Трибека...
Ещё из психологии сижу и улыбаюсь: круши должны были дать Мальдивы и Мальвин, а последний пост "где я был" - Румыния...
Я - бесперспективно всё, но переезжаю жить на юг Италии, с балкона видно море...
Неисповедимы пути Господни...
Прям как с ДНР и ЛНР выходит: вроде всё стало лучше и денег больше от России, но что-то мешает жить...
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:08
тексты тех "референдумов" писались в кремле, и там стоял вопрос независимости от украины, а не федерализации. ну не важно.
или ты хочешь сказать, что донбасяне не хотят в родную гавань или как? не хотят расейских пенсий как в крыму и воевали за то, чтобы их назад в украину россия пинками заталкивала? точно, ничего не напутал?
а зачем донбасу автономия в стране, где их бедненьких геноцидят? почему харьковчан биндеры не геноцидили? получается донбасята ваабще уникальные. недостаточно русские, как крымчане, чтобы взять их в россию, но и не такие щирые украинцы как харьковчане, потому их геноцидили. но геноцидили не очень сильно, потому немного россия защитила их своими войсками, а теперь хочет передать обратно. риск геноцида уже не так велик. но крым назад не отдадим, вдруг опять геноцид.
как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь уверен, если пуйло даст команду по телеку кушать кал, сески найдут оправдание, почему это не так уж однозначно плохо
Востаннє редагувалось trololo в Чет 13 лют, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:09
Воронеж, Калуга, Липецк например, территории, населенные преимущественно русскими - сосут по сравнению с той же Чечней. Сплошные парадоксы: там развиваем, тут не развиваем.[/quote]
Не знаю за Воронеж и т.д.. а в Калуге построены несколько автомобильных заводов. И народ там живёт на уровне киевлян.
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вот вопрос ближе к теме: Микитась, например - он патриот или нет?
Вроде классический патриот по многим признакам (есть фото в вышиванке, любит бюджетные бабки), но чего то я сомневаюсь... что скажете?
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:11
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тыща долларов США.
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:12
А я считаю, что засраный ты. И шо дальше?
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:14
кстати, куда правильно на сеска писать за такое? сбу или киберпалицию? скрины сохранил. надо заморочиться и загеноцидить этот говорящий телевизор ради смеха
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:16
Что видим ? В Приднестровье за 2019 год миграционный прирост. Какие цифры там по Украине ?
В обзоре Социально-экономического развития Приднестровья отмечено, что в 2019 году из-за рубежа прибыло около 8 000 человек. Госслужба статистики уточняет, что большая их часть, 6 214 человек, городские жители, сельских — 1 687 человек.
За этот же период из Приднестровья выехали 4 616 человек — из городов 3 878, из сёл 738 человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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