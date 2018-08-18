Додано: Чет 13 лют, 2020 00:08

sesk написав: Тексты почитай. Они отличаются. В ЛДНР речи о России нет. Там требуют федерализации и автономии. И по нормандским договорённостям никто ЛДНР в Россию не берёт. Тексты почитай. Они отличаются. В ЛДНР речи о России нет. Там требуют федерализации и автономии. И по нормандским договорённостям никто ЛДНР в Россию не берёт.

Россия просто старается предотвратить геноцид местного населения.

тексты тех "референдумов" писались в кремле, и там стоял вопрос независимости от украины, а не федерализации. ну не важно.или ты хочешь сказать, что донбасяне не хотят в родную гавань или как? не хотят расейских пенсий как в крыму и воевали за то, чтобы их назад в украину россия пинками заталкивала?точно, ничего не напутал?а зачем донбасу автономия в стране, где их бедненьких геноцидят? почему харьковчан биндеры не геноцидили? получается донбасята ваабще уникальные. недостаточно русские, как крымчане, чтобы взять их в россию, но и не такие щирые украинцы как харьковчане, потому их геноцидили. но геноцидили не очень сильно, потому немного россия защитила их своими войсками, а теперь хочет передать обратно. риск геноцида уже не так велик. но крым назад не отдадим, вдруг опять геноцид.как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсьуверен, если пуйло даст команду по телеку кушать кал, сески найдут оправдание, почему это не так уж однозначно плохо