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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:18
trololo написав:
как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь
неужели без МБА никак не разобраться в ситуации?
Крым взяли что-бы 1-оставить военную базу ЧФ, 2-повысить рейтинг внутри страны. Тоесть решали внутреннероссийские вопросы.
ДНР создали что-бы всунуть их назад в виде автономии с правом голоса, чтобы Украина случайно не вступила в НАТО и как гарантия нейтрального внешнеполитического статуса Украины (своеобразный предохранитель). С этими же целями было создано Приднестровье, Абхазия.
Все. Никаких целей по завоеванию всей Украины не было и нет. Даже вопрос так не стоит, иначе мы бы еще в 2014 наблюдали "вежливых зеленых человечков" на ул.Банковой.
К сожалению Россией правят такое же ворье как и в Украине, которое бдит только свои интересы. Просто их интересы больше стыкуются с интересами их страны, ну и профессионализма больше, вот и все.
Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:18
поставил саратов. 30 тыщ дерева. 475 доларов. разорабочий в житомире - 400 доларов. цены думаю в саратове повыше. так где это ахеренный уровень жизни в рассее?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:19
trololo написав:
кстати, куда правильно на сеска писать за такое? сбу или киберпалицию? скрины сохранил. надо заморочиться и загеноцидить этот говорящий телевизор ради смеха
Туда куда и раньше, в Спортлото!
Щас скорее тебя за ж*** возьмут за разжигание и порохоботсво.
Востаннє редагувалось sesk
в Чет 13 лют, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:19
investorkiev написав: trololo написав:
как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь
неужели без МБА никак не разобраться в ситуации?
ты это сеску раскажи, мне зачем?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:21
freeze написав: airmax78 написав:
очень хорошо видим по Приднестровью
Что видим ? В Приднестровье за 2019 год миграционный прирост. Какие цифры там по Украине ?
В обзоре Социально-экономического развития Приднестровья отмечено, что в 2019 году из-за рубежа прибыло около 8 000 человек. Госслужба статистики уточняет, что большая их часть, 6 214 человек, городские жители, сельских — 1 687 человек.
За этот же период из Приднестровья выехали 4 616 человек — из городов 3 878, из сёл 738 человек.
Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:22
sesk написав: trololo написав:
кстати, куда правильно на сеска писать за такое? сбу или киберпалицию? скрины сохранил. надо заморочиться и загеноцидить этот говорящий телевизор ради смеха
Туда куда и раньше, в Спортлото!
Щас скорее тебя за ж*** возьмут за разжигание и порохоботсво.
давай эксперимент - ты пиши на меня, а я на тебя. посмотрим че получится
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:22
sesk написав: airmax78 написав: sesk написав:
Зато в Украине народ проголосовал однозначно за мир 75%. Иди добровольцем повоюй, если испытываешь лютую ненависть!
75% от 50% которые пришли на участки, большинство с отключенными или засраными двумя топорами мозгами. Я больше пользы приношу поддерживая тех кто воюет.
А я считаю, что засраный ты. И шо дальше?
Мне насрать что ты там считаешь, если честно.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:24
investorkiev написав:
Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.
так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:25
airmax78 написав:
Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.
Я так понимаю, что сильна традиция - я Солженицина не читал, но осуждаю.
По крайней мере Тирасполь гораздо более чистый и ухоженный город, чем Киев и Одесса, мусор убирают с пяти утра, всё зелено, лед-освещение улиц, ЖКХ работает отлично, строят по ГОСТУ, транспорт бегает как часы. Что там по Киеву по этим параметрам ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:25
trololo написав: investorkiev написав:
Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.
так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?
Ну а вдруг как-то по-другому будет? Надежда же умирает последней.
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