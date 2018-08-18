RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29802981298229832984>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:18

  trololo написав:как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь :mrgreen:


неужели без МБА никак не разобраться в ситуации?

Крым взяли что-бы 1-оставить военную базу ЧФ, 2-повысить рейтинг внутри страны. Тоесть решали внутреннероссийские вопросы.

ДНР создали что-бы всунуть их назад в виде автономии с правом голоса, чтобы Украина случайно не вступила в НАТО и как гарантия нейтрального внешнеполитического статуса Украины (своеобразный предохранитель). С этими же целями было создано Приднестровье, Абхазия.

Все. Никаких целей по завоеванию всей Украины не было и нет. Даже вопрос так не стоит, иначе мы бы еще в 2014 наблюдали "вежливых зеленых человечков" на ул.Банковой.

К сожалению Россией правят такое же ворье как и в Украине, которое бдит только свои интересы. Просто их интересы больше стыкуются с интересами их страны, ну и профессионализма больше, вот и все.
Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 06.03.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:18

  sesk написав:Тыща долларов США.
https://www.trud.com/kaluga/salary/925/76698.html


поставил саратов. 30 тыщ дерева. 475 доларов. разорабочий в житомире - 400 доларов. цены думаю в саратове повыше. так где это ахеренный уровень жизни в рассее? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:19

  trololo написав:кстати, куда правильно на сеска писать за такое? сбу или киберпалицию? скрины сохранил. надо заморочиться и загеноцидить этот говорящий телевизор ради смеха :mrgreen:

Туда куда и раньше, в Спортлото! :mrgreen:
Щас скорее тебя за ж*** возьмут за разжигание и порохоботсво.
Востаннє редагувалось sesk в Чет 13 лют, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз.
sesk
 
Повідомлень: 114
З нами з: 31.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:19

  investorkiev написав:
  trololo написав:как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь :mrgreen:


неужели без МБА никак не разобраться в ситуации?


ты это сеску раскажи, мне зачем?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:21

  freeze написав:
  airmax78 написав:очень хорошо видим по Приднестровью


Что видим ? В Приднестровье за 2019 год миграционный прирост. Какие цифры там по Украине ?

В обзоре Социально-экономического развития Приднестровья отмечено, что в 2019 году из-за рубежа прибыло около 8 000 человек. Госслужба статистики уточняет, что большая их часть, 6 214 человек, городские жители, сельских — 1 687 человек.

За этот же период из Приднестровья выехали 4 616 человек — из городов 3 878, из сёл 738 человек.

Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.
airmax78
 
Повідомлень: 33376
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:22

  sesk написав:
  trololo написав:кстати, куда правильно на сеска писать за такое? сбу или киберпалицию? скрины сохранил. надо заморочиться и загеноцидить этот говорящий телевизор ради смеха :mrgreen:

Туда куда и раньше, в Спортлото! :mrgreen:
Щас скорее тебя за ж*** возьмут за разжигание и порохоботсво.


давай эксперимент - ты пиши на меня, а я на тебя. посмотрим че получится :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:22

  sesk написав:
  airmax78 написав:
  sesk написав:Зато в Украине народ проголосовал однозначно за мир 75%. Иди добровольцем повоюй, если испытываешь лютую ненависть!

75% от 50% которые пришли на участки, большинство с отключенными или засраными двумя топорами мозгами. Я больше пользы приношу поддерживая тех кто воюет.

А я считаю, что засраный ты. И шо дальше?

Мне насрать что ты там считаешь, если честно.
airmax78
 
Повідомлень: 33376
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:24

  investorkiev написав:Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.


так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:25

  airmax78 написав:Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.


Я так понимаю, что сильна традиция - я Солженицина не читал, но осуждаю.

По крайней мере Тирасполь гораздо более чистый и ухоженный город, чем Киев и Одесса, мусор убирают с пяти утра, всё зелено, лед-освещение улиц, ЖКХ работает отлично, строят по ГОСТУ, транспорт бегает как часы. Что там по Киеву по этим параметрам ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15152
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3941 раз.
Подякували: 6028 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:25

  trololo написав:
  investorkiev написав:Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.


так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?

Ну а вдруг как-то по-другому будет? Надежда же умирает последней.
airmax78
 
Повідомлень: 33376
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 29802981298229832984>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1763, 1764, 1765
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17640 2837462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 21:05
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 193668
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24502)
13.02.2020 00:35
Рынок ОВГЗ (1373)
13.02.2020 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.