Додано: Чет 13 лют, 2020 00:18

trololo написав: как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь

неужели без МБА никак не разобраться в ситуации?Крым взяли что-бы 1-оставить военную базу ЧФ, 2-повысить рейтинг внутри страны. Тоесть решали внутреннероссийские вопросы.ДНР создали что-бы всунуть их назад в виде автономии с правом голоса, чтобы Украина случайно не вступила в НАТО и как гарантия нейтрального внешнеполитического статуса Украины (своеобразный предохранитель). С этими же целями было создано Приднестровье, Абхазия.Все. Никаких целей по завоеванию всей Украины не было и нет. Даже вопрос так не стоит, иначе мы бы еще в 2014 наблюдали "вежливых зеленых человечков" на ул.Банковой.К сожалению Россией правят такое же ворье как и в Украине, которое бдит только свои интересы. Просто их интересы больше стыкуются с интересами их страны, ну и профессионализма больше, вот и все.Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.