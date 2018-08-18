Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.
так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?
Так тебе ж говорю: нах путину та вся Украина не нужна. Днр воткнет назад и все, будет заниматься другими делами.
Мне на политику пох, я аполитичный человек. Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.
ЗЫ: политика дарит нам возможность выгодно покупать недвижимость. Окно возможностей в Киеве открылось в 2015-2017. В Донецке оно тоже откроется- как только Украина выполнит свои обязательства по подписанным Минским соглашениям. После этого можно брать квартиры в Донецке по 7-10куе и смотреть как они дорожают на глазах.
sesk написав:trololo Только недавно сам говорил, что Россия богаче. Почему не вступить с ней в федерацию или конфедерацию?
россия богаче как страна, но распределение бабла очень неравномерное. даже если мы туда вступим, богаче жить не станем. потому что в среднем, люди живут хуже чем, какой нить польше. москву грозный и ялту в рассчет не берем. так что если считать чисто по баблу - запад выгоднее.
но ведь ватку типа тебя туда тянет не изза бабла, а по зову сердца, согласись. если американцы выдадут каждому ватнику по 100куе, УВЕРЕН это только укрепит к ним ненависть. а русский может разбобмить, обмануть, обокрасть - и все равно будет родным братиком, как недолугий родственник алкоголик. это из нерационального.
как то не очень тянет меня в страну, где украинцев в лучшем случае, будут считать недолюдьми, даже тебя, даже если ты признаешь себя русским. а в худшем - за укр язык вспорят живот моим детям, как это делали на донбасе в лучшие времена. или раскулачат и расстреляют, как прадеда с села нибулон.
investorkiev написав:Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.
так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?
Так тебе ж говорю: нах путину та вся Украина не нужна. Днр воткнет назад и все, будет заниматься другими делами.
Мне на политику пох, я аполитичный человек. Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.
ЗЫ: политика дарит нам возможность выгодно покупать недвижимость. Окно возможностей в Киеве открылось в 2015-2017. В Донецке оно тоже откроется- как только Украина выполнит свои обязательства по подписанным Минским соглашениям. После этого можно брать квартиры в Донецке по 7-10куе и смотреть как они дорожают на глазах.
Не, когда выполнит, то будет мгновенный рост. А так думают, зачем мёртвому деньги?
Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова. Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.