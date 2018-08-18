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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2981298229832984>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:26

  trololo написав:
  sesk написав:Тыща долларов США.
https://www.trud.com/kaluga/salary/925/76698.html


поставил саратов. 30 тыщ дерева. 475 доларов. разорабочий в житомире - 400 доларов. цены думаю в саратове повыше. так где это ахеренный уровень жизни в рассее? :mrgreen:

Поставь Новосибирск. Хули ты к Саратову доколупался?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:30

trololo
Только недавно сам говорил, что Россия богаче. Почему не вступить с ней в федерацию или конфедерацию?
sesk
 
Повідомлень: 114
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:31

  sesk написав:
  trololo написав:
  sesk написав:Тыща долларов США.
https://www.trud.com/kaluga/salary/925/76698.html


поставил саратов. 30 тыщ дерева. 475 доларов. разорабочий в житомире - 400 доларов. цены думаю в саратове повыше. так где это ахеренный уровень жизни в рассее? :mrgreen:

Поставь Новосибирск. Хули ты к Саратову доколупался?


а что, саратов не россия? почему там зп на уровне попельни? несмотря на хуллиард долларов
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:32

sesk
Поставь Норильск, Магадан или Хабаровск на крайняк
Там везде Путя своей писей качественно кормит.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:34

а что, саратов не россия? почему там зп на уровне попельни? несмотря на хуллиард долларов[/quote]
Давай Кировоград сравнивать. Он самый гнидный облцентр в Украине.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:35

  барабашов написав:sesk
Поставь Норильск, Магадан или Хабаровск на крайняк
Там везде Путя своей писей качественно кормит.

Уверен, что каждый из трёх покроет любой украинский как бык овцу!
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:36

  trololo написав:
  investorkiev написав:Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.


так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?


Так тебе ж говорю: нах путину та вся Украина не нужна. Днр воткнет назад и все, будет заниматься другими делами.

Мне на политику пох, я аполитичный человек. Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.

ЗЫ: политика дарит нам возможность выгодно покупать недвижимость. Окно возможностей в Киеве открылось в 2015-2017.
В Донецке оно тоже откроется- как только Украина выполнит свои обязательства по подписанным Минским соглашениям. После этого можно брать квартиры в Донецке по 7-10куе и смотреть как они дорожают на глазах.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:39

  sesk написав:trololo
Только недавно сам говорил, что Россия богаче. Почему не вступить с ней в федерацию или конфедерацию?


россия богаче как страна, но распределение бабла очень неравномерное. даже если мы туда вступим, богаче жить не станем. потому что в среднем, люди живут хуже чем, какой нить польше. москву грозный и ялту в рассчет не берем. так что если считать чисто по баблу - запад выгоднее.

но ведь ватку типа тебя туда тянет не изза бабла, а по зову сердца, согласись. если американцы выдадут каждому ватнику по 100куе, УВЕРЕН это только укрепит к ним ненависть. а русский может разбобмить, обмануть, обокрасть - и все равно будет родным братиком, как недолугий родственник алкоголик. это из нерационального.

как то не очень тянет меня в страну, где украинцев в лучшем случае, будут считать недолюдьми, даже тебя, даже если ты признаешь себя русским. а в худшем - за укр язык вспорят живот моим детям, как это делали на донбасе в лучшие времена. или раскулачат и расстреляют, как прадеда с села нибулон.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:39

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.


так откуда же берется жажда экстраполировать опыт днр на всю украину и поддержка пуйла теми, кого дрючат больше всех? шо за 50 оттенков красно коричневого?


Так тебе ж говорю: нах путину та вся Украина не нужна. Днр воткнет назад и все, будет заниматься другими делами.

Мне на политику пох, я аполитичный человек. Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.

ЗЫ: политика дарит нам возможность выгодно покупать недвижимость. Окно возможностей в Киеве открылось в 2015-2017.
В Донецке оно тоже откроется- как только Украина выполнит свои обязательства по подписанным Минским соглашениям. После этого можно брать квартиры в Донецке по 7-10куе и смотреть как они дорожают на глазах.

Не, когда выполнит, то будет мгновенный рост.
А так думают, зачем мёртвому деньги?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/12/656951/

Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова.
Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.
investorkiev
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