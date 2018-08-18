|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:43
trololo написав: sesk написав:trololo
Только недавно сам говорил, что Россия богаче. Почему не вступить с ней в федерацию или конфедерацию?
россия богаче как страна, но распределение бабла очень неравномерное. даже если мы туда вступим, богаче жить не станем. потому что в среднем, люди живут хуже чем, какой нить польше. москву грозный и ялту в рассчет не берем. так что если считать чисто по баблу - запад выгоднее.
но ведь ватку типа тебя туда тянет не изза бабла, а по зову сердца, согласись. если американцы выдадут каждому ватнику по 100куе, УВЕРЕН это только укрепит к ним ненависть. а русский может разбобмить, обмануть, обокрасть - и все равно будет родным братиком, как недолугий родственник алкоголик. это из нерационального.
как то не очень тянет меня в страну, где украинцев в лучшем случае, будут считать недолюдьми, даже тебя, даже если ты признаешь себя русским. а в худшем - за укр язык вспорят живот моим детям, как это делали на донбасе в лучшие времена. или раскулачат и расстреляют, как прадеда с села нибулон.
Я по заграницам езжу, так там с российских епеней народ, и много чего могут себе позволить. Там где киевляне не очень. Уфа, Пермь, Нижний. Много беловрусов ьыли. Из Могилёва в частности. А из Украины Киев только.
Вот такие наблюдения натуралиста...
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:43
investorkiev написав:
Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.
непонятно только в чем притеснения в городе где минимум 60-70% свободно по русски общается и причем тут фейсбук. в киношку на русском сходить не можешь? а я вот на украинском детям мультяху скачать не могу, но не ною же.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4548
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2024 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:47
trololo написав: investorkiev написав:
Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.
непонятно только в чем притеснения в городе где минимум 60-70% свободно по русски общается и причем тут фейсбук. в киношку на русском сходить не можешь? а я вот на украинском детям мультяху скачать не могу, но не ною же.
Ты ж вроде по мальчикам выступал? Какие у тебя дети?
Я так и запомнил тебя как педераста.
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49
Трололо, что у тебя в голове. Ты 1+1 пересмотрел? Или 5 канал?
Выдели штукарь и смотайся сам на пару дней в ту же Москву. Посмотри как там все живут. Посмотри на отношение к себе, когда будешь показывать паспорт с тризубом. Спорим, никто тебя не будет считать недочеловеком и живот никто не вспорет?
В РФ сейчас около 3 млн украинцев (не считая 2 млн крымчан). И все нормально относятся, работают, делают бизнес.
Пойми: везде где у тебя просыпается ненависть - это пропаганда. Как можно ненавидеть РФ? У нее 150 млн население. 150 млн РАЗНЫХ людей. Детей, веселых мальвин, суровых мужиков и противных геев. Офисного планктона и дальнобойщиков. Бабушек с пирожками и дедов с папиросой. Фермеров, ИТшников, торговцев китайским хламом, чиновников, строителей, барист и водителей троллейбусов. Они грустят, веселятся, женятся, разводятся, покупают квартиры, берут ипотеку, заводят детей, кошек, собак. Поют песни, побеждают и проигрывают на олимпиадах и на евровидении. Живут жизнью. Человеческой жизнью.
А ты их расчеловечиваешь. Всех 150 млн. Правильно ли это? Однозначно нет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1911
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49
freeze написав: airmax78 написав:
Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.
Я так понимаю, что сильна традиция - я Солженицина не читал, но осуждаю.
По крайней мере Тирасполь гораздо более чистый и ухоженный город, чем Киев и Одесса, мусор убирают с пяти утра, всё зелено, лед-освещение улиц, ЖКХ работает отлично, строят по ГОСТУ, транспорт бегает как часы. Что там по Киеву по этим параметрам ?
а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4548
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2024 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:52
trololo написав:
а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить
Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15153
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3941 раз.
- Подякували: 6028 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:53
sesk написав: trololo написав: investorkiev написав:
Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.
непонятно только в чем притеснения в городе где минимум 60-70% свободно по русски общается и причем тут фейсбук. в киношку на русском сходить не можешь? а я вот на украинском детям мультяху скачать не могу, но не ною же.
Ты ж вроде по мальчикам выступал? Какие у тебя дети?
Я так и запомнил тебя как педераста.
Русскоязычных вот именно что не должны притеснять в русскоязычном городе, но притесняют. Это очень неправильно.
Как?
За мои деньги содержатся госшколы и вузы, я не могу там учиться на русском, и преподавать на русском.
В кино за свои деньги я не могу посмотреть кино на русском.
Не могу свободно купить книги на русском.
Если я пойду на работу, меня заставят говорить на украинском, как заставляют операторов колцентров, продавцов в макдональдсе, кассиров в маркетах и т.д.
Где указатели на русском в городе, где для 70% (а реально думаю для 90%) русский язык - родной?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1911
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:54
sesk написав: барабашов написав:sesk
Поставь Норильск, Магадан или Хабаровск на крайняк
Там везде Путя своей писей качественно кормит.
Уверен, что каждый из трёх покроет любой украинский как бык овцу!
Ну так продай свою прелесть и сдерни туда в почти новый хрущ или чО там понастроили за последние лет 60, заодно узнаешь какой деликатес картоха после НГ когда она дороже бананасов стоит, или ты думаешь что там на сто тыщ дерева в мес народ жирует, жрёт чисто лапки крабов с Охотского моря и ездит на Кайенах?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17640
|2837462
|
Сер 12 лют, 2020 21:05
rjkz
|
|463
|193668
|
|
|8
|10362
|
|