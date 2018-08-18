trololo написав:

sesk написав: trololo

Только недавно сам говорил, что Россия богаче. Почему не вступить с ней в федерацию или конфедерацию? Только недавно сам говорил, что Россия богаче. Почему не вступить с ней в федерацию или конфедерацию?

россия богаче как страна, но распределение бабла очень неравномерное. даже если мы туда вступим, богаче жить не станем. потому что в среднем, люди живут хуже чем, какой нить польше. москву грозный и ялту в рассчет не берем. так что если считать чисто по баблу - запад выгоднее.но ведь ватку типа тебя туда тянет не изза бабла, а по зову сердца, согласись. если американцы выдадут каждому ватнику по 100куе, УВЕРЕН это только укрепит к ним ненависть. а русский может разбобмить, обмануть, обокрасть - и все равно будет родным братиком, как недолугий родственник алкоголик. это из нерационального.как то не очень тянет меня в страну, где украинцев в лучшем случае, будут считать недолюдьми, даже тебя, даже если ты признаешь себя русским. а в худшем - за укр язык вспорят живот моим детям, как это делали на донбасе в лучшие времена. или раскулачат и расстреляют, как прадеда с села нибулон.