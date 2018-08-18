Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49

Трололо, что у тебя в голове. Ты 1+1 пересмотрел? Или 5 канал?



Выдели штукарь и смотайся сам на пару дней в ту же Москву. Посмотри как там все живут. Посмотри на отношение к себе, когда будешь показывать паспорт с тризубом. Спорим, никто тебя не будет считать недочеловеком и живот никто не вспорет?



В РФ сейчас около 3 млн украинцев (не считая 2 млн крымчан). И все нормально относятся, работают, делают бизнес.



Пойми: везде где у тебя просыпается ненависть - это пропаганда. Как можно ненавидеть РФ? У нее 150 млн население. 150 млн РАЗНЫХ людей. Детей, веселых мальвин, суровых мужиков и противных геев. Офисного планктона и дальнобойщиков. Бабушек с пирожками и дедов с папиросой. Фермеров, ИТшников, торговцев китайским хламом, чиновников, строителей, барист и водителей троллейбусов. Они грустят, веселятся, женятся, разводятся, покупают квартиры, берут ипотеку, заводят детей, кошек, собак. Поют песни, побеждают и проигрывают на олимпиадах и на евровидении. Живут жизнью. Человеческой жизнью.

А ты их расчеловечиваешь. Всех 150 млн. Правильно ли это? Однозначно нет.