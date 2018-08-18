непонятно только в чем притеснения в городе где минимум 60-70% свободно по русски общается и причем тут фейсбук. в киношку на русском сходить не можешь? а я вот на украинском детям мультяху скачать не могу, но не ною же.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:43
непонятно только в чем притеснения в городе где минимум 60-70% свободно по русски общается и причем тут фейсбук. в киношку на русском сходить не можешь? а я вот на украинском детям мультяху скачать не могу, но не ною же.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:47
Ты ж вроде по мальчикам выступал? Какие у тебя дети?
Я так и запомнил тебя как педераста.
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трололо, что у тебя в голове. Ты 1+1 пересмотрел? Или 5 канал?
Выдели штукарь и смотайся сам на пару дней в ту же Москву. Посмотри как там все живут. Посмотри на отношение к себе, когда будешь показывать паспорт с тризубом. Спорим, никто тебя не будет считать недочеловеком и живот никто не вспорет?
В РФ сейчас около 3 млн украинцев (не считая 2 млн крымчан). И все нормально относятся, работают, делают бизнес.
Пойми: везде где у тебя просыпается ненависть - это пропаганда. Как можно ненавидеть РФ? У нее 150 млн население. 150 млн РАЗНЫХ людей. Детей, веселых мальвин, суровых мужиков и противных геев. Офисного планктона и дальнобойщиков. Бабушек с пирожками и дедов с папиросой. Фермеров, ИТшников, торговцев китайским хламом, чиновников, строителей, барист и водителей троллейбусов. Они грустят, веселятся, женятся, разводятся, покупают квартиры, берут ипотеку, заводят детей, кошек, собак. Поют песни, побеждают и проигрывают на олимпиадах и на евровидении. Живут жизнью. Человеческой жизнью.
А ты их расчеловечиваешь. Всех 150 млн. Правильно ли это? Однозначно нет.
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49
а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:52
Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:53
Русскоязычных вот именно что не должны притеснять в русскоязычном городе, но притесняют. Это очень неправильно.
Как?
За мои деньги содержатся госшколы и вузы, я не могу там учиться на русском, и преподавать на русском.
В кино за свои деньги я не могу посмотреть кино на русском.
Не могу свободно купить книги на русском.
Если я пойду на работу, меня заставят говорить на украинском, как заставляют операторов колцентров, продавцов в макдональдсе, кассиров в маркетах и т.д.
Где указатели на русском в городе, где для 70% (а реально думаю для 90%) русский язык - родной?
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:54
Ну так продай свою прелесть и сдерни туда в почти новый хрущ или чО там понастроили за последние лет 60, заодно узнаешь какой деликатес картоха после НГ когда она дороже бананасов стоит, или ты думаешь что там на сто тыщ дерева в мес народ жирует, жрёт чисто лапки крабов с Охотского моря и ездит на Кайенах?
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:56
investorkiev
Только быть лендлордом хорошо. Ложишь член на всю эту мову и разговариваешь на родном языке. А мовнюкам я квартиры не сдаю принципиально. Они заметно тупее и склонны к агрессии, соответственно могут нанести ущерб.
Востаннє редагувалось sesk в Чет 13 лют, 2020 00:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52
Та смотрю, так притесняют, что тут только Флай и Игорь на украинском общаются. Остальных притесняют "та силують спілкуватися українською", но они все равно не сдаются.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 13 лют, 2020 01:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52
А что им мешает в Польшу уехать? Куча украинских айтишников и прочих технарей уже понаехало в наши ипеня. Равно как и экономистов. Просто в общей массе их процент не очень велик.
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