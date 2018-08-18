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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2970297129722973>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/12/656951/

Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова.
Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49

  freeze написав:
  airmax78 написав:Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.


Я так понимаю, что сильна традиция - я Солженицина не читал, но осуждаю.

По крайней мере Тирасполь гораздо более чистый и ухоженный город, чем Киев и Одесса, мусор убирают с пяти утра, всё зелено, лед-освещение улиц, ЖКХ работает отлично, строят по ГОСТУ, транспорт бегает как часы. Что там по Киеву по этим параметрам ?


а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:52

  trololo написав:а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить


Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:54

  sesk написав:
  барабашов написав:sesk
Поставь Норильск, Магадан или Хабаровск на крайняк
Там везде Путя своей писей качественно кормит.

Уверен, что каждый из трёх покроет любой украинский как бык овцу!

Ну так продай свою прелесть и сдерни туда в почти новый хрущ или чО там понастроили за последние лет 60, заодно узнаешь какой деликатес картоха после НГ когда она дороже бананасов стоит, или ты думаешь что там на сто тыщ дерева в мес народ жирует, жрёт чисто лапки крабов с Охотского моря и ездит на Кайенах?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:56

investorkiev
Только быть лендлордом хорошо. Ложишь член на всю эту мову и разговариваешь на родном языке. А мовнюкам я квартиры не сдаю принципиально. Они заметно тупее и склонны к агрессии, соответственно могут нанести ущерб. :mrgreen:
Востаннє редагувалось sesk в Чет 13 лют, 2020 00:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52

  investorkiev написав:Мне на политику пох, я аполитичный человек. Как только в Киеве перестанут притеснять русскоязычных, я даже фейсбук удалю.
Та смотрю, так притесняют, что тут только Флай и Игорь на украинском общаются. Остальных притесняют "та силують спілкуватися українською", но они все равно не сдаются.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 13 лют, 2020 01:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52

  380674120425 написав:xio13 а как же айтишники? они ж не поедут в польшу, да и на свое жилье не все заработали еще, не так скоро

А что им мешает в Польшу уехать? Куча украинских айтишников и прочих технарей уже понаехало в наши ипеня. Равно как и экономистов. Просто в общей массе их процент не очень велик.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 02:18

модер не спит, но отвечу
  sesk написав:По моим наблюдениям, т.н. дети двуязычной среды разговаривают на суржике и не знают досконально ни русский , ни мову.
Букв Ы, Э для них просто не существует! Ну и подставляют некоторые слова из языка в язык.
А твои рассуждение ты почерпнул из украинского тэлэбачэння в качестве попаганды де***.


на суржике обычно говорят дети, которые дома на русском, а в школе на украинском, потому что это тяжело на самом деле. своих за суржик не жалую, поправляю, объясняю, как правильно на русском. много смотрим кино и мультях на русском (около 70%). читать художку по-русски правда никак не хотят, а читают много, но думаю позже начнут, малые еще. планирую в будущем и в семье иногда на русском с ними разговаривать, опять же в целях профилактики суржика. мозг билингвы напрягается сильнее, потому что ему еще надо решить, как ответить (ведь может быть два варианта), это позитивно сказывается на способностях к концентрации. инфа не из ТВ, у нас его нет и не будет никогда. если тебе действительно это интересно, можешь копнуть на https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ по запросу bilingual kids studies но думаю ты вряд ли будешь вникать, ты и так самый умный, правда? :mrgreen: ведь что то новое можно узнать только с телебачення.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 02:26

  investorkiev написав:
  trololo написав:как у ватки эти конструкции в голове укладываются, каждый раз удивляюсь :mrgreen:


неужели без МБА никак не разобраться в ситуации?

Крым взяли что-бы 1-оставить военную базу ЧФ, 2-повысить рейтинг внутри страны. Тоесть решали внутреннероссийские вопросы.

ДНР создали что-бы всунуть их назад в виде автономии с правом голоса, чтобы Украина случайно не вступила в НАТО и как гарантия нейтрального внешнеполитического статуса Украины (своеобразный предохранитель). С этими же целями было создано Приднестровье, Абхазия.

Все. Никаких целей по завоеванию всей Украины не было и нет. Даже вопрос так не стоит, иначе мы бы еще в 2014 наблюдали "вежливых зеленых человечков" на ул.Банковой.

К сожалению Россией правят такое же ворье как и в Украине, которое бдит только свои интересы. Просто их интересы больше стыкуются с интересами их страны, ну и профессионализма больше, вот и все.
Споры об уровне жизни в ДНР смешны - никто, ни РФ, ни Украина не ставит себе целью повышения там уровня жизни.

Т.е. это норм, когда Россия, решая свои внутрироссийские вопросы и удовлетворяя свои внешнеполитические амбиции, начинает рвать Украину на части, убивая тысячи наших граждан и миллионы делая беженцами. Все ОК, с Россией нужно продолжать дружить. А виноваты во всем козлы - пиндосы, которые всюду суют свой нос. Главное не перепутать.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 02:32

  freeze написав:
  trololo написав:а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить


Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))


да, я в курсе что у них много паспортов. вот только паспорт приднестровья как был туалетной бамажкой так и остался. и экспортируют они через молдову.
главное оружие рашистов - ложь
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