Додано: Чет 13 лют, 2020 02:18

sesk написав: По моим наблюдениям, т.н. дети двуязычной среды разговаривают на суржике и не знают досконально ни русский , ни мову.

Букв Ы, Э для них просто не существует! Ну и подставляют некоторые слова из языка в язык.

А твои рассуждение ты почерпнул из украинского тэлэбачэння в качестве попаганды де***. По моим наблюдениям, т.н. дети двуязычной среды разговаривают на суржике и не знают досконально ни русский , ни мову.Букв Ы, Э для них просто не существует! Ну и подставляют некоторые слова из языка в язык.А твои рассуждение ты почерпнул из украинского тэлэбачэння в качестве попаганды де***.

модер не спит, но отвечуна суржике обычно говорят дети, которые дома на русском, а в школе на украинском, потому что это тяжело на самом деле. своих за суржик не жалую, поправляю, объясняю, как правильно на русском. много смотрим кино и мультях на русском (около 70%). читать художку по-русски правда никак не хотят, а читают много, но думаю позже начнут, малые еще. планирую в будущем и в семье иногда на русском с ними разговаривать, опять же в целях профилактики суржика. мозг билингвы напрягается сильнее, потому что ему еще надо решить, как ответить (ведь может быть два варианта), это позитивно сказывается на способностях к концентрации. инфа не из ТВ, у нас его нет и не будет никогда. если тебе действительно это интересно, можешь копнуть напо запросу bilingual kids studies но думаю ты вряд ли будешь вникать, ты и так самый умный, правда?ведь что то новое можно узнать только с телебачення.