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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2970297129722973

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 02:37

airmax78 вернулся сеск, и трибекин с долярчиком и хбгафом, уже не кажутся такими уж деградантами на его фоне, правда? типичный такой, эталонный русскомировец. такому в случае замеса гиркины в первую очередь выдадут калаш для защиты от агрессивных мовнюков
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 03:23

  Унуноктий написав:а что там с Аркадой на сейчас?


ООппссьь....
В кои-то веки решил зайти сюда и именно по этому вопросу узнать...
Я не надолго.
Знакомые год назад влошились в один из ныне остановившихся домов Патриотики.
Честно говоря, я их отговаривал от Аркады в целом и от Патриотики в частности.
Не послушались. Сейчас дошли до состояния готовности продать с дисконтом от цены входа.
Взял на себя труд узнать мнение человека, имеющего к РН бОльшее отношение нежели я.
Его мнение по рынку в целом и по предмету интереса в частности.
1. У Аркады дела веселее, чем по объектам Укрбуда. Патриотика должна раньше разрулиться, чем Эврика. В любом случае выходить с потерями не советовал, мол вопрос только сроков. Достроится. С оформлением доков нерешаемых проблем не будет. Стройка под гарантиями государства. Это не мое мнение, а его. Каждый сам решает брать его во внимание или нет, так что тапками потом в меня не кидать "есиЧЁ" (ТМ Биг539).
2. На данный момент рост цен относительно 15-17 гг обусловлен низкой базой сравнения и потоком заробитчанских денег. Иными словами - "чистильщики обуви" вкладываются в арендный "бизнес". Что не думаю, что является каким-то "откровением" на этом форуме. С чем связан сл пункт:
3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:
4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.

Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 03:51

  investorkiev написав:https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/12/656951/

Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова.
Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.


????
С какого перепуга?
На рынке становится больше товара и конкурентов - с чего вдруг те, кто предлагал этот товар ранее станут богаче?
Я уж не говорю о том, что покупателей этого товара, под названием "услуга аренды", больше особо не становится. Временно ситуацию спасает то, что из-за повального свала наших абитурентов в условные Польши и Германии, украинские ВУЗы получили дикие недоборы в предыдущие годы и снизили плату для иностранных студентов, что привело к резкому росту появления на рынке аренды таких арендаторов как представители Нигерии, Ганы, Афганистана и прочих Зимбабв. Но как долго это может продлиться в государстве, чьи дипломы в цивилизованном мире практически не котируются? Для бедных стран Африки и это за щястя, но не так много радости у представителей этих стран возвращаться даже из Украины в свою условную Гану. Но в Украине остаться сложно из-за высокого уровня ксенофобии, а в цивилизованный мир с украинским дипломом соваться смысла нет.
А теперь, внимание, вопрос - что произойдет на рынке аренды, если наше минобразование пересмотрит плату за обучение для иностранных студентов? А такое вполне может приключиться. Массовый свал приведет к коллапсу на рынке.
rjkz
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  #<1 ... 2970297129722973
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