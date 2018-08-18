Додано: Чет 13 лют, 2020 03:23

Унуноктий написав: а что там с Аркадой на сейчас? а что там с Аркадой на сейчас?

ООппссьь....В кои-то веки решил зайти сюда и именно по этому вопросу узнать...Я не надолго.Знакомые год назад влошились в один из ныне остановившихся домов Патриотики.Честно говоря, я их отговаривал от Аркады в целом и от Патриотики в частности.Не послушались. Сейчас дошли до состояния готовности продать с дисконтом от цены входа.Взял на себя труд узнать мнение человека, имеющего к РН бОльшее отношение нежели я.Его мнение по рынку в целом и по предмету интереса в частности.1. У Аркады дела веселее, чем по объектам Укрбуда. Патриотика должна раньше разрулиться, чем Эврика. В любом случае выходить с потерями не советовал, мол вопрос только сроков. Достроится. С оформлением доков нерешаемых проблем не будет. Стройка под гарантиями государства. Это не мое мнение, а его. Каждый сам решает брать его во внимание или нет, так что тапками потом в меня не кидать "есиЧЁ" (ТМ Биг539).2. На данный момент рост цен относительно 15-17 гг обусловлен низкой базой сравнения и потоком заробитчанских денег. Иными словами - "чистильщики обуви" вкладываются в арендный "бизнес". Что не думаю, что является каким-то "откровением" на этом форуме. С чем связан сл пункт:3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.