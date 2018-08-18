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Додано: Чет 13 лют, 2020 02:37
airmax78 вернулся сеск, и трибекин с долярчиком и хбгафом, уже не кажутся такими уж деградантами на его фоне, правда? типичный такой, эталонный русскомировец. такому в случае замеса гиркины в первую очередь выдадут калаш для защиты от агрессивных мовнюков
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 13 лют, 2020 03:23
ООппссьь....
В кои-то веки решил зайти сюда и именно по этому вопросу узнать...
Я не надолго.
Знакомые год назад влошились в один из ныне остановившихся домов Патриотики.
Честно говоря, я их отговаривал от Аркады в целом и от Патриотики в частности.
Не послушались. Сейчас дошли до состояния готовности продать с дисконтом от цены входа.
Взял на себя труд узнать мнение человека, имеющего к РН бОльшее отношение нежели я.
Его мнение по рынку в целом и по предмету интереса в частности.
1. У Аркады дела веселее, чем по объектам Укрбуда. Патриотика должна раньше разрулиться, чем Эврика. В любом случае выходить с потерями не советовал, мол вопрос только сроков. Достроится. С оформлением доков нерешаемых проблем не будет. Стройка под гарантиями государства. Это не мое мнение, а его. Каждый сам решает брать его во внимание или нет, так что тапками потом в меня не кидать "есиЧЁ" (ТМ Биг539).
2. На данный момент рост цен относительно 15-17 гг обусловлен низкой базой сравнения и потоком заробитчанских денег. Иными словами - "чистильщики обуви" вкладываются в арендный "бизнес". Что не думаю, что является каким-то "откровением" на этом форуме. С чем связан сл пункт:
3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:
4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.
Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.
Додано: Чет 13 лют, 2020 03:51
????
С какого перепуга?
На рынке становится больше товара и конкурентов - с чего вдруг те, кто предлагал этот товар ранее станут богаче?
Я уж не говорю о том, что покупателей этого товара, под названием "услуга аренды", больше особо не становится. Временно ситуацию спасает то, что из-за повального свала наших абитурентов в условные Польши и Германии, украинские ВУЗы получили дикие недоборы в предыдущие годы и снизили плату для иностранных студентов, что привело к резкому росту появления на рынке аренды таких арендаторов как представители Нигерии, Ганы, Афганистана и прочих Зимбабв. Но как долго это может продлиться в государстве, чьи дипломы в цивилизованном мире практически не котируются? Для бедных стран Африки и это за щястя, но не так много радости у представителей этих стран возвращаться даже из Украины в свою условную Гану. Но в Украине остаться сложно из-за высокого уровня ксенофобии, а в цивилизованный мир с украинским дипломом соваться смысла нет.
А теперь, внимание, вопрос - что произойдет на рынке аренды, если наше минобразование пересмотрит плату за обучение для иностранных студентов? А такое вполне может приключиться. Массовый свал приведет к коллапсу на рынке.
Додано: Чет 13 лют, 2020 04:07
Могу посоветовать еще как минимум Инглиш подключить.
Не с целью стать "ышоумнее", а просто свободное владение им открывает весь мир.
Сейчас это уже не удивительно, но в не очень жирные 90-е друг моего детства начав учиться в нархозе перевелся в канадский вуз и параллельно работал в банке.
Помимо русского, который был тогда в 90% случаев общения в Украине, с пеленок (!!!) мама с ним разговаривала преимущественно на Инглише, а бабушка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО парле франсе. Ребенок вырос малтилигуал.
У друга дети помимо русского и украинского очень усиленно учили Инглиш и немецкий. Старший закончил университет в Германии, работает там-же. Имеет некоторое преимущество перед местными, тк для него что русский что немецкий что английский - без разницы и его ставят на проекты, где это требуется. Это сказалось на росте зарплаты.
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