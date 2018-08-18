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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2968296929702971

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/12/656951/

Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова.
Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49

  freeze написав:
  airmax78 написав:Когда я вижу в статистических данных круглые цифры - я понимаю, что это именно та статистика о которой писал Марк Твен. Хотя, согласен: Госслужба статистики приднестровской молдавской республики звучит почти также гордо как главное управление статистики ДНР.


Я так понимаю, что сильна традиция - я Солженицина не читал, но осуждаю.

По крайней мере Тирасполь гораздо более чистый и ухоженный город, чем Киев и Одесса, мусор убирают с пяти утра, всё зелено, лед-освещение улиц, ЖКХ работает отлично, строят по ГОСТУ, транспорт бегает как часы. Что там по Киеву по этим параметрам ?


а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:52

  trololo написав:а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить


Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:54

  sesk написав:
  барабашов написав:sesk
Поставь Норильск, Магадан или Хабаровск на крайняк
Там везде Путя своей писей качественно кормит.

Уверен, что каждый из трёх покроет любой украинский как бык овцу!

Ну так продай свою прелесть и сдерни туда в почти новый хрущ или чО там понастроили за последние лет 60, заодно узнаешь какой деликатес картоха после НГ когда она дороже бананасов стоит, или ты думаешь что там на сто тыщ дерева в мес народ жирует, жрёт чисто лапки крабов с Охотского моря и ездит на Кайенах?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52

investorkiev
Та смотрю, так притесняют, что тут только Флай и Игорь на украинском общаются. Остальных притесняют "та силують спілкуватися українською", но они все равно не сдаются.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 13 лют, 2020 01:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52

  380674120425 написав:xio13 а как же айтишники? они ж не поедут в польшу, да и на свое жилье не все заработали еще, не так скоро

А что им мешает в Польшу уехать? Куча украинских айтишников и прочих технарей уже понаехало в наши ипеня. Равно как и экономистов. Просто в общей массе их процент не очень велик.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 03:23

  Унуноктий написав:а что там с Аркадой на сейчас?


ООппссьь....
В кои-то веки решил зайти сюда и именно по этому вопросу узнать...
Я не надолго.
Знакомые год назад влошились в один из ныне остановившихся домов Патриотики.
Честно говоря, я их отговаривал от Аркады в целом и от Патриотики в частности.
Не послушались. Сейчас дошли до состояния готовности продать с дисконтом от цены входа.
Взял на себя труд узнать мнение человека, имеющего к РН бОльшее отношение нежели я.
Его мнение по рынку в целом и по предмету интереса в частности.
1. У Аркады дела веселее, чем по объектам Укрбуда. Патриотика должна раньше разрулиться, чем Эврика. В любом случае выходить с потерями не советовал, мол вопрос только сроков. Достроится. С оформлением доков нерешаемых проблем не будет. Стройка под гарантиями государства. Это не мое мнение, а его. Каждый сам решает брать его во внимание или нет, так что тапками потом в меня не кидать "есиЧЁ" (ТМ Биг539).
2. На данный момент рост цен относительно 15-17 гг обусловлен низкой базой сравнения и потоком заробитчанских денег. Иными словами - "чистильщики обуви" вкладываются в арендный "бизнес". Что не думаю, что является каким-то "откровением" на этом форуме. С чем связан сл пункт:
3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:
4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.

Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 03:51

  investorkiev написав:https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/12/656951/

Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова.
Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.


????
С какого перепуга?
На рынке становится больше товара и конкурентов - с чего вдруг те, кто предлагал этот товар ранее станут богаче?
Я уж не говорю о том, что покупателей этого товара, под названием "услуга аренды", больше особо не становится. Временно ситуацию спасает то, что из-за повального свала наших абитурентов в условные Польши и Германии, украинские ВУЗы получили дикие недоборы в предыдущие годы и снизили плату для иностранных студентов, что привело к резкому росту появления на рынке аренды таких арендаторов как представители Нигерии, Ганы, Афганистана и прочих Зимбабв. Но как долго это может продлиться в государстве, чьи дипломы в цивилизованном мире практически не котируются? Для бедных стран Африки и это за щястя, но не так много радости у представителей этих стран возвращаться даже из Украины в свою условную Гану. Но в Украине остаться сложно из-за высокого уровня ксенофобии, а в цивилизованный мир с украинским дипломом соваться смысла нет.
А теперь, внимание, вопрос - что произойдет на рынке аренды, если наше минобразование пересмотрит плату за обучение для иностранных студентов? А такое вполне может приключиться. Массовый свал приведет к коллапсу на рынке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:20

  freeze написав:
  trololo написав:а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить


Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))

Тому загальна бідність є нормою для Придністров'я. Як і для ОРДло. Як і для всього "руського міра".

Там лише пенсіонери й живуть, в тому Придністров'ї. Клоака совка.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:25

  барабашов написав:
  Бывалый написав:
Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.

Я привел пример одинаковых вакансий, так принято для сравнения. Вместо голословных утверждений. Разница с Сумами уже 6 тысяч, с какой-нибудь Каховкой будет еще больше. Да с Днепра или Одессы за 2 к не поедет, а вот с Шостки пусть думает куда ехать в Сумы, Киев или за границу. У меня к примеру плиточник знакомый с Ровенсой области был и в Польше, но последние 3 года в Киеве живет.
В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.

А я утверждаю что есть разница, и она не только в Украине, она во многих странах. То есть менеджер к примеру с Сельпо он просто так поставил разные ЗП, ведь есть люди считают что ЗП везде одинаковая.
А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!!

А в Германии и Скандинавии от 3к евро.

Интересно, за счет чего такой банкет, ведь нас уверяют что мясо везде в Европе дешевле чем у нас от дотаций вроде, так там прямо хозяев супермаркетов дотируют на зарплату персоналу,но не могут же местные потреблять мясо даже вдвое от нашего на рыло, ж0па треснет от гамбурXеров и кАклет, веганы плюс разные там в большем % от нашего, в чем цимус то?

В Латвії продукти вдвічі дорожчі, ніж в Україні. В Швеції - в 4 (чотири( рази дорожчі. Проїзд тролейбусом в Латвії 1,5 євро. В Швеції в метро поїздка 3 євро. Тому вони на велосипедах катаються.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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