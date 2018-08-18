Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова.
Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отже, у нас є високі темпи будівництва нового житла, високий попит на нього та очікуване зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних вже у цьому році. - Екатерина Рожкова.
Похоже, приходит конец эпохи бидности киевских лендлордов.
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:49
а в пхьеньяне вообще строем ходят и кондеров на фасадах нет. к чему это? начнем с того, что приднестровья как и днр - де юре не существует. паспортом можно подтереться. это главный показатель успешной государственности. а по украинскому - и в европу без визы, и в днр пенсию получить
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:52
Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:54
Ну так продай свою прелесть и сдерни туда в почти новый хрущ или чО там понастроили за последние лет 60, заодно узнаешь какой деликатес картоха после НГ когда она дороже бананасов стоит, или ты думаешь что там на сто тыщ дерева в мес народ жирует, жрёт чисто лапки крабов с Охотского моря и ездит на Кайенах?
Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52
investorkiev
Та смотрю, так притесняют, что тут только Флай и Игорь на украинском общаются. Остальных притесняют "та силують спілкуватися українською", но они все равно не сдаются.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 13 лют, 2020 01:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 13 лют, 2020 01:52
А что им мешает в Польшу уехать? Куча украинских айтишников и прочих технарей уже понаехало в наши ипеня. Равно как и экономистов. Просто в общей массе их процент не очень велик.
Додано: Чет 13 лют, 2020 03:23
ООппссьь....
В кои-то веки решил зайти сюда и именно по этому вопросу узнать...
Я не надолго.
Знакомые год назад влошились в один из ныне остановившихся домов Патриотики.
Честно говоря, я их отговаривал от Аркады в целом и от Патриотики в частности.
Не послушались. Сейчас дошли до состояния готовности продать с дисконтом от цены входа.
Взял на себя труд узнать мнение человека, имеющего к РН бОльшее отношение нежели я.
Его мнение по рынку в целом и по предмету интереса в частности.
1. У Аркады дела веселее, чем по объектам Укрбуда. Патриотика должна раньше разрулиться, чем Эврика. В любом случае выходить с потерями не советовал, мол вопрос только сроков. Достроится. С оформлением доков нерешаемых проблем не будет. Стройка под гарантиями государства. Это не мое мнение, а его. Каждый сам решает брать его во внимание или нет, так что тапками потом в меня не кидать "есиЧЁ" (ТМ Биг539).
2. На данный момент рост цен относительно 15-17 гг обусловлен низкой базой сравнения и потоком заробитчанских денег. Иными словами - "чистильщики обуви" вкладываются в арендный "бизнес". Что не думаю, что является каким-то "откровением" на этом форуме. С чем связан сл пункт:
3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:
4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.
Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.
Додано: Чет 13 лют, 2020 03:51
????
С какого перепуга?
На рынке становится больше товара и конкурентов - с чего вдруг те, кто предлагал этот товар ранее станут богаче?
Я уж не говорю о том, что покупателей этого товара, под названием "услуга аренды", больше особо не становится. Временно ситуацию спасает то, что из-за повального свала наших абитурентов в условные Польши и Германии, украинские ВУЗы получили дикие недоборы в предыдущие годы и снизили плату для иностранных студентов, что привело к резкому росту появления на рынке аренды таких арендаторов как представители Нигерии, Ганы, Афганистана и прочих Зимбабв. Но как долго это может продлиться в государстве, чьи дипломы в цивилизованном мире практически не котируются? Для бедных стран Африки и это за щястя, но не так много радости у представителей этих стран возвращаться даже из Украины в свою условную Гану. Но в Украине остаться сложно из-за высокого уровня ксенофобии, а в цивилизованный мир с украинским дипломом соваться смысла нет.
А теперь, внимание, вопрос - что произойдет на рынке аренды, если наше минобразование пересмотрит плату за обучение для иностранных студентов? А такое вполне может приключиться. Массовый свал приведет к коллапсу на рынке.
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:20
Тому загальна бідність є нормою для Придністров'я. Як і для ОРДло. Як і для всього "руського міра".
Там лише пенсіонери й живуть, в тому Придністров'ї. Клоака совка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:25
В Латвії продукти вдвічі дорожчі, ніж в Україні. В Швеції - в 4 (чотири( рази дорожчі. Проїзд тролейбусом в Латвії 1,5 євро. В Швеції в метро поїздка 3 євро. Тому вони на велосипедах катаються.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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