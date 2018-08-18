rjkz написав:

3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.