Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни. Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))
Тому загальна бідність є нормою для Придністров'я. Як і для ОРДло. Як і для всього "руського міра".
Там лише пенсіонери й живуть, в тому Придністров'ї. Клоака совка.
Погуглил, на наши деньги сейчас средняя зарплата где то 8500 грн, с учетом гораздо более дешевого ЖКХ, общественного транспорта, отстают от нас, но как бы не очень критично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
rjkz написав: 3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт: 4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.
Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.
Подтверждаю. Несколько лет назад выбрал стратегию - Только сверхвостребованные объекты. Только платежеспособные, "породистые" арендаторы. ПС. Летом 2019 писал, что эконом аренду от жесткой просадки спасает увеличение мест для иностранных студентов в киевских ВУЗах. Иметь дело с такими арендаторами или нет - каждый решает сам. Я пас
Рекомендую декому зняти рожеві окуляри. Проблема не тільки в укро-демографіх, а й в укро-економіці.
"Наша экономика является образцом энергонеэфективности — объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС — в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах — 9,1 долл., в среднем по мировой экономике — 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падение цен на нефть (вероятно и на газ тоже) может дать Украине выгоду."
rjkz написав: 3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт: 4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.
Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.
Подтверждаю. Несколько лет назад выбрал стратегию - Только сверхвостребованные объекты. Только платежеспособные, "породистые" арендаторы. ПС. Летом 2019 писал, что эконом аренду от жесткой просадки спасает увеличение мест для иностранных студентов в киевских ВУЗах. Иметь дело с такими арендаторами или нет - каждый решает сам. Я пас
Які характеристики мають ці об"екти? три L? Чи ще щось?
rjkz написав:. У Аркады дела веселее, чем по объектам Укрбуда. Патриотика должна раньше разрулиться, чем Эврика. В любом случае выходить с потерями не советовал, мол вопрос только сроков. Достроится. С оформлением доков нерешаемых проблем не будет. Стройка под гарантиями государства. Это не мое мнение, а его
Почему Аркада не выступит с подобным успокаивающим заявлением публично? Тысячи людей им доверили деньги, а они понабирали денег в карманы и в рот-воды
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s