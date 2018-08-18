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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2969297029712972

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:28

  Унуноктий написав:интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...

Демографічна криза буде лише наростати.

Щодо економіки - навіть не смішно. Укро-їліта завалює все, до чого торкається своїми кривими руками і тупими мізками.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:00

  Frant написав:
  Унуноктий написав:интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...

Демографічна криза буде лише наростати.

Щодо економіки - навіть не смішно. Укро-їліта завалює все, до чого торкається своїми кривими руками і тупими мізками.


В рамках держави саме так. Але! Київ буде рости ще років з 5, якщо вірити статистиці, а потім стабілізується на тих вищих рівнях, а потім почне повільно скорочуватись років 20-30.

Але я вже буду бардзо старим, шоб тими питаннями перейматись.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:03

  change_pm написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:интересно что Сеск будет писать если мы через 8 месяцев проскочим кризис? да и остальные падальщики...

Демографічна криза буде лише наростати.

Щодо економіки - навіть не смішно. Укро-їліта завалює все, до чого торкається своїми кривими руками і тупими мізками.


В рамках держави саме так. Але! Київ буде рости ще років з 5, якщо вірити статистиці, а потім стабілізується на тих вищих рівнях, а потім почне повільно скорочуватись років 20-30.

Але я вже буду бардзо старим, шоб тими питаннями перейматись.

Люди - це кров економіки.

Немає людей в державі - немає економіки.

Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати. :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  freeze написав:Я смотрю тут сплошные теоретики ))) Жители Приднестровья раньше, чем Украина начали пользоваться преимуществом безвиза, потому что есть паспорта на все случаи жизни.
Большая часть продукции из Приднестровья идёт на экспорт в ЕС. Многие получают по две пенсии )))

Тому загальна бідність є нормою для Придністров'я. Як і для ОРДло. Як і для всього "руського міра".

Там лише пенсіонери й живуть, в тому Придністров'ї. Клоака совка.


Погуглил, на наши деньги сейчас средняя зарплата где то 8500 грн, с учетом гораздо более дешевого ЖКХ, общественного транспорта, отстают от нас, но как бы не очень критично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:18

  rjkz написав:
3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:
4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.

Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.

Подтверждаю.
Несколько лет назад выбрал стратегию - Только сверхвостребованные объекты. Только платежеспособные, "породистые" арендаторы.
ПС. Летом 2019 писал, что эконом аренду от жесткой просадки спасает увеличение мест для иностранных студентов в киевских ВУЗах. Иметь дело с такими арендаторами или нет - каждый решает сам. Я пас :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:40

Щодо "рокети" КРЖН.

Рекомендую декому зняти рожеві окуляри.
Проблема не тільки в укро-демографіх, а й в укро-економіці.

"Наша экономика является образцом энергонеэфективности — объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС — в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах — 9,1 долл., в среднем по мировой экономике — 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падение цен на нефть (вероятно и на газ тоже) может дать Украине выгоду."

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... z6DokteOCh
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:46

  UA написав:
  rjkz написав:
3. Порядка 70%сделок на рынке делаются с арендными намерениями. Из этого сл. пункт:
4. Огромное предложение на рынке аренды привело к длительным срокам экспозиции. Арендаторов хватает, но %% нормальных очень небольшой. Очень вырос % тн проблемных или рисковых. Реальный выбор - огромен, времена когда 80% объяв в интернете были фейками ушли. Собственно, я осенью это сам прочувствовал, когда В СЕНТЯБРЕ!!! мой веник сдался через 2 недели после выхода на рынок. Люди просто не доходили - набирали на просмотр объекты и снимали еще не посмотрев мой. То есть, дефицита не было. Что ранее было не характерно для первых чисел сентября.

Если у кого есть инфа по Аркаде еще, если не трудно, в ЛС или на арендную ветку закиньте. Мне трудно следить за этой веткой. Заранее благодарен.

Подтверждаю.
Несколько лет назад выбрал стратегию - Только сверхвостребованные объекты. Только платежеспособные, "породистые" арендаторы.
ПС. Летом 2019 писал, что эконом аренду от жесткой просадки спасает увеличение мест для иностранных студентов в киевских ВУЗах. Иметь дело с такими арендаторами или нет - каждый решает сам. Я пас :mrgreen:


Які характеристики мають ці об"екти? три L? Чи ще щось?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:51

  Frant написав:Люди - це кров економіки.

Немає людей в державі - немає економіки.

Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати. :oops:


Ви праві, тут половина експертів КРЖН корову не бачили, а логарифмічні графіки "дорожая" виводять...
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:. У Аркады дела веселее, чем по объектам Укрбуда. Патриотика должна раньше разрулиться, чем Эврика. В любом случае выходить с потерями не советовал, мол вопрос только сроков. Достроится. С оформлением доков нерешаемых проблем не будет. Стройка под гарантиями государства. Это не мое мнение, а его

Почему Аркада не выступит с подобным успокаивающим заявлением публично? Тысячи людей им доверили деньги, а они понабирали денег в карманы и в рот-воды
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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