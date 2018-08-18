Додано: Чет 13 лют, 2020 10:08

Кого Аркада цікавить - перепощу свіже достатньо ( від 11.02.2020) :

Надежда умирает последней!

Кратко о сегодняшних встречах в КМДА и НБУ.

1) Кличко лично будет присутствовать на встрече.

2) Передали наше письмо с нашими вопросами

3) Позиция КМДА явно негативная к Паливоде. Претензий куча. Постоянное сравнение нас с Войцеховскими и прочими ошукаными

4) Рекомендовали арестовать счета Паливоды

5) На уступки идти не хотят, но если мы окажемся как Войцеховские, помогут создать кооператив для достройки(((( и даже простят долги по паю

6) Они неоднократно просили Университет разорвать договор аренды, чтобы завести своего застройщика

7) Строить ПНО они не дадут, даже если суды Аркада выиграет. Считают, что она строит пирамиду.

?? Паливода не утвердил план ПНО до сих пор.

9) Они ждут переговоров, как очередной пиар Кличко. А мы в роли обманутых мошенником Паливодой.

Общее впечатление - КМДА хочет нас пустить по пути Войцеховских, перевести нашу проблему в кабинеты, ликвидировать возможные акции протестов, нажиться за наш счет. Массовые акции - наш шанс на них надавить.



Поход в НБУ.



Зарегистрировали встречу на 20.02, подали письмо в НБУ с предложением Рожковой принять участие во встрече.