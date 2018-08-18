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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2971297229732974>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:08

2012 год. Гончарук.Защитник обманутых инвесторов)))7 лет до премьерства
https://youtu.be/9KRymx2rp-k?t=19
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кого Аркада цікавить - перепощу свіже достатньо ( від 11.02.2020) :
Надежда умирает последней!
Кратко о сегодняшних встречах в КМДА и НБУ.
1) Кличко лично будет присутствовать на встрече.
2) Передали наше письмо с нашими вопросами
3) Позиция КМДА явно негативная к Паливоде. Претензий куча. Постоянное сравнение нас с Войцеховскими и прочими ошукаными
4) Рекомендовали арестовать счета Паливоды
5) На уступки идти не хотят, но если мы окажемся как Войцеховские, помогут создать кооператив для достройки(((( и даже простят долги по паю
6) Они неоднократно просили Университет разорвать договор аренды, чтобы завести своего застройщика
7) Строить ПНО они не дадут, даже если суды Аркада выиграет. Считают, что она строит пирамиду.
?? Паливода не утвердил план ПНО до сих пор.
9) Они ждут переговоров, как очередной пиар Кличко. А мы в роли обманутых мошенником Паливодой.
Общее впечатление - КМДА хочет нас пустить по пути Войцеховских, перевести нашу проблему в кабинеты, ликвидировать возможные акции протестов, нажиться за наш счет. Массовые акции - наш шанс на них надавить.

Поход в НБУ.

Зарегистрировали встречу на 20.02, подали письмо в НБУ с предложением Рожковой принять участие во встрече.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:20

  xio13 написав:
  Frant написав:Люди - це кров економіки.

Немає людей в державі - немає економіки.

Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати. :oops:


Ви праві, тут половина експертів КРЖН корову не бачили, а логарифмічні графіки "дорожая" виводять...

Яка корова, Ви про що!
Ця публіка живе в Києві і не знає, як виглядають, наприклад райони ДВРЗ чи Троєщина)))

  Унуноктий написав:Был сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 лют, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:28

  Puente написав:Кого Аркада цікавить - перепощу свіже достатньо ( від 11.02.2020) :
Надежда умирает последней!
Кратко о сегодняшних встречах в КМДА и НБУ.
1) Кличко лично будет присутствовать на встрече.
2) Передали наше письмо с нашими вопросами
3) Позиция КМДА явно негативная к Паливоде. Претензий куча. Постоянное сравнение нас с Войцеховскими и прочими ошукаными
4) Рекомендовали арестовать счета Паливоды
5) На уступки идти не хотят, но если мы окажемся как Войцеховские, помогут создать кооператив для достройки(((( и даже простят долги по паю
6) Они неоднократно просили Университет разорвать договор аренды, чтобы завести своего застройщика
7) Строить ПНО они не дадут, даже если суды Аркада выиграет. Считают, что она строит пирамиду.
?? Паливода не утвердил план ПНО до сих пор.
9) Они ждут переговоров, как очередной пиар Кличко. А мы в роли обманутых мошенником Паливодой.
Общее впечатление - КМДА хочет нас пустить по пути Войцеховских, перевести нашу проблему в кабинеты, ликвидировать возможные акции протестов, нажиться за наш счет. Массовые акции - наш шанс на них надавить.

Поход в НБУ.

Зарегистрировали встречу на 20.02, подали письмо в НБУ с предложением Рожковой принять участие во встрече.

Время г0вностроев от Оркады ушло. ДБК4 - приготовиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:32

Frant бодя олигофрен. неужели внутренняя цена на нефть рухнет вдвое или втрое локально только в украине? она рухнет везде. кроме может египта нигерии и венесуэллы .
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:34

  xio13 написав:
  Frant написав:Люди - це кров економіки.

Немає людей в державі - немає економіки.

Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати. :oops:


Ви праві, тут половина експертів КРЖН корову не бачили, а логарифмічні графіки "дорожая" виводять...

поясніть будьласка звязок..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Люди - це кров економіки.

Немає людей в державі - немає економіки.

Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати.
То куди порадите вкладати гроші?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:49

  plugatyrev написав:
  xio13 написав:
  Frant написав:Люди - це кров економіки.

Немає людей в державі - немає економіки.

Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати. :oops:


Ви праві, тут половина експертів КРЖН корову не бачили, а логарифмічні графіки "дорожая" виводять...

поясніть будьласка звязок..


Корова = Це економіка України. (с.)
А економіка України формує ціну на КРЖН такий собі каламбур.

Коли росте поголів'я, це означа зростання попиту у всіх сферах, але поїхавши в село Експерт ринку кржн корову не побаче, бо вирізані всі....

Країна в агронапрямку є сировинним придатком, вирощуючи зерно і експортуючи його, тобто товар з низькою додатковою вартістю. Це крах і фіаско.

Те що економіка йде не туди, вже напевно зрозуміло навіть бабулькам з лавочок і білим воротнічкам на зп в офісі.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:54

  Frant написав:Щодо "рокети" КРЖН.

Рекомендую декому зняти рожеві окуляри.
Проблема не тільки в укро-демографіх, а й в укро-економіці.

"Наша экономика является образцом энергонеэфективности — объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС — в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах — 9,1 долл., в среднем по мировой экономике — 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падение цен на нефть (вероятно и на газ тоже) может дать Украине выгоду."

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... posobnosti


Вывод правильный, с точностью "до наоборот".
Из-за нереальной энерго-неэффективности нашей экономики - снижение цен на энергоносители мало что даст, т.к. компенсируется завышенным энергопотреблением.
Т.е. толку от возможного снижения цен на несколько процентов, если само энергопотребление выше в разы?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:03

xio13 дуже вдячний за відповідь, але приченно-наслідкового звязку між коровою і математикою щось не розгледів.. :roll:
plugatyrev
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