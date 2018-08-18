Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кого Аркада цікавить - перепощу свіже достатньо ( від 11.02.2020) : Надежда умирает последней! Кратко о сегодняшних встречах в КМДА и НБУ. 1) Кличко лично будет присутствовать на встрече. 2) Передали наше письмо с нашими вопросами 3) Позиция КМДА явно негативная к Паливоде. Претензий куча. Постоянное сравнение нас с Войцеховскими и прочими ошукаными 4) Рекомендовали арестовать счета Паливоды 5) На уступки идти не хотят, но если мы окажемся как Войцеховские, помогут создать кооператив для достройки(((( и даже простят долги по паю 6) Они неоднократно просили Университет разорвать договор аренды, чтобы завести своего застройщика 7) Строить ПНО они не дадут, даже если суды Аркада выиграет. Считают, что она строит пирамиду. ?? Паливода не утвердил план ПНО до сих пор. 9) Они ждут переговоров, как очередной пиар Кличко. А мы в роли обманутых мошенником Паливодой. Общее впечатление - КМДА хочет нас пустить по пути Войцеховских, перевести нашу проблему в кабинеты, ликвидировать возможные акции протестов, нажиться за наш счет. Массовые акции - наш шанс на них надавить.
Поход в НБУ.
Зарегистрировали встречу на 20.02, подали письмо в НБУ с предложением Рожковой принять участие во встрече.
Puente написав:Кого Аркада цікавить - перепощу свіже достатньо ( від 11.02.2020) : Надежда умирает последней! Кратко о сегодняшних встречах в КМДА и НБУ. 1) Кличко лично будет присутствовать на встрече. 2) Передали наше письмо с нашими вопросами 3) Позиция КМДА явно негативная к Паливоде. Претензий куча. Постоянное сравнение нас с Войцеховскими и прочими ошукаными 4) Рекомендовали арестовать счета Паливоды 5) На уступки идти не хотят, но если мы окажемся как Войцеховские, помогут создать кооператив для достройки(((( и даже простят долги по паю 6) Они неоднократно просили Университет разорвать договор аренды, чтобы завести своего застройщика 7) Строить ПНО они не дадут, даже если суды Аркада выиграет. Считают, что она строит пирамиду. ?? Паливода не утвердил план ПНО до сих пор. 9) Они ждут переговоров, как очередной пиар Кличко. А мы в роли обманутых мошенником Паливодой. Общее впечатление - КМДА хочет нас пустить по пути Войцеховских, перевести нашу проблему в кабинеты, ликвидировать возможные акции протестов, нажиться за наш счет. Массовые акции - наш шанс на них надавить.
Поход в НБУ.
Зарегистрировали встречу на 20.02, подали письмо в НБУ с предложением Рожковой принять участие во встрече.
Время г0вностроев от Оркады ушло. ДБК4 - приготовиться.
Рекомендую декому зняти рожеві окуляри. Проблема не тільки в укро-демографіх, а й в укро-економіці.
"Наша экономика является образцом энергонеэфективности — объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС — в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах — 9,1 долл., в среднем по мировой экономике — 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падение цен на нефть (вероятно и на газ тоже) может дать Украине выгоду."
Вывод правильный, с точностью "до наоборот". Из-за нереальной энерго-неэффективности нашей экономики - снижение цен на энергоносители мало что даст, т.к. компенсируется завышенным энергопотреблением. Т.е. толку от возможного снижения цен на несколько процентов, если само энергопотребление выше в разы?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин