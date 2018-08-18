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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2971297229732974

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:05

  plugatyrev написав:xio13 дуже вдячний за відповідь, але приченно-наслідкового звязку між коровою і математикою щось не розгледів.. :roll:

Коефіцінти кореліції, дисперсію, критерії Стьюдента і Фішера - ніхто тут Вам безплатно рахувати не буде))) Самі, будь ласка))) :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07

Надворі мряка і сніг пішов.

Рекомендую вітамінчики.

Приймайте швидше, а то недай бог на суіцид потягне.


Воно то зрозуміло що всі помремо, але давайте трішки пізніше. Нас і так мало залишилося.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:13

  xio13 написав:Корова = Це економіка України. (с.)
А економіка України формує ціну на КРЖН такий собі каламбур.

Коли росте поголів'я, це означа зростання попиту у всіх сферах, але поїхавши в село Експерт ринку кржн корову не побаче, бо вирізані всі....

Країна в агронапрямку є сировинним придатком, вирощуючи зерно і експортуючи його, тобто товар з низькою додатковою вартістю. Це крах і фіаско.

Те що економіка йде не туди, вже напевно зрозуміло навіть бабулькам з лавочок і білим воротнічкам на зп в офісі.

Якийсь Ти дивний. Ти жмегабізнесмен. Це твій шанс. Всі ніші пусті. Арбайтен. Не скіглі. І через деякий час люди будуть в захваті писати що хіо13 хм навіть один раз відповів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:23

  Frant написав:
  plugatyrev написав:xio13 дуже вдячний за відповідь, але приченно-наслідкового звязку між коровою і математикою щось не розгледів.. :roll:

Коефіцінти кореліції, дисперсію, критерії Стьюдента і Фішера - ніхто тут Вам безплатно рахувати не буде))) Самі, будь ласка))) :oops:

препод вимагає хабаря?!))

тобто виходячи з вищенаведеного Ландау та Гільберту для розвязання їх гіпотез потрібно було лише денебудь побачити корову. а якщо вони б їх за цицьки помацали то ми усі вже десь на марсі колонізувались.

черговій раз переконуюсь у нікчемності українських внз. нажаль..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый, Дякую, працюю над цим, і вас надихаю. І Вам наснаги та успіху у починаннях!
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:29

  plugatyrev написав:
  Frant написав:
  plugatyrev написав:xio13 дуже вдячний за відповідь, але приченно-наслідкового звязку між коровою і математикою щось не розгледів.. :roll:

Коефіцінти кореліції, дисперсію, критерії Стьюдента і Фішера - ніхто тут Вам безплатно рахувати не буде))) Самі, будь ласка))) :oops:

препод вимагає хабаря?!))

тобто виходячи з вищенаведеного Ландау та Гільберту для розвязання їх гіпотез потрібно було лише денебудь побачити корову. а якщо вони б їх за цицьки помацали то ми усі вже десь на марсі колонізувались.

черговій раз переконуюсь у нікчемності українських внз. нажаль..

Шаровиків ніхто не любить)))
Працюйте, і буде Вам щастя)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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