Коефіцінти кореліції, дисперсію, критерії Стьюдента і Фішера - ніхто тут Вам безплатно рахувати не буде))) Самі, будь ласка)))
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:05
Коефіцінти кореліції, дисперсію, критерії Стьюдента і Фішера - ніхто тут Вам безплатно рахувати не буде))) Самі, будь ласка)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07
Надворі мряка і сніг пішов.
Рекомендую вітамінчики.
Приймайте швидше, а то недай бог на суіцид потягне.
Воно то зрозуміло що всі помремо, але давайте трішки пізніше. Нас і так мало залишилося.
Всім процвітання!
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:13
Якийсь Ти дивний. Ти жмегабізнесмен. Це твій шанс. Всі ніші пусті. Арбайтен. Не скіглі. І через деякий час люди будуть в захваті писати що хіо13 хм навіть один раз відповів:-)
Всім процвітання!
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:23
препод вимагає хабаря?!))
тобто виходячи з вищенаведеного Ландау та Гільберту для розвязання їх гіпотез потрібно було лише денебудь побачити корову. а якщо вони б їх за цицьки помацали то ми усі вже десь на марсі колонізувались.
черговій раз переконуюсь у нікчемності українських внз. нажаль..
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Первый, Дякую, працюю над цим, і вас надихаю. І Вам наснаги та успіху у починаннях!
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:29
Шаровиків ніхто не любить)))
Працюйте, і буде Вам щастя)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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