Коефіцінти кореліції, дисперсію, критерії Стьюдента і Фішера - ніхто тут Вам безплатно рахувати не буде))) Самі, будь ласка)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:05
Коефіцінти кореліції, дисперсію, критерії Стьюдента і Фішера - ніхто тут Вам безплатно рахувати не буде))) Самі, будь ласка)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07
Надворі мряка і сніг пішов.
Рекомендую вітамінчики.
Приймайте швидше, а то недай бог на суіцид потягне.
Воно то зрозуміло що всі помремо, але давайте трішки пізніше. Нас і так мало залишилося.
Всім процвітання!
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:13
Якийсь Ти дивний. Ти жмегабізнесмен. Це твій шанс. Всі ніші пусті. Арбайтен. Не скіглі. І через деякий час люди будуть в захваті писати що хіо13 хм навіть один раз відповів:-)
Всім процвітання!
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:23
препод вимагає хабаря?!))
тобто виходячи з вищенаведеного Ландау та Гільберту для розвязання їх гіпотез потрібно було лише денебудь побачити корову. а якщо вони б їх за цицьки помацали то ми усі вже десь на марсі колонізувались.
черговій раз переконуюсь у нікчемності українських внз. нажаль..
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Первый, Дякую, працюю над цим, і вас надихаю. І Вам наснаги та успіху у починаннях!
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:29
Шаровиків ніхто не любить)))
Працюйте, і буде Вам щастя)))
мені це - по барабану!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 лют, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:33
Frant ви мене дуже засмутили. я вважав вас одним з небагатьох адекватних персонажів на цій гілці, але ж ви дуже старанно довели зворотне.
мосье Франт. побачити корову і просвітлитись
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:56
в мемориз! мы жрем очень много яблок, потому цена на яблоки для нас не важна
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:36
Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:46
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
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