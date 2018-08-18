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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:57
Строительный бизнес-прибыльный
За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли залог в размере 40 млн грн -
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:09
Первый написав:
Надворі мряка і сніг пішов. Рекомендую вітамінчики.
Приймайте швидше, а то недай бог на суіцид потягне.
Воно то зрозуміло що всі помремо, але давайте трішки пізніше. Нас і так мало залишилося.
До речі, Єпіпет зараз копійки коштує. Там і вітамін Д, і овочі/фрукти свіжі.
Востаннє редагувалось change_pm
в Чет 13 лют, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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change_pm
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:19
airmax78 написав: asti написав:
Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:23
airmax78 написав: asti написав:
Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
у 2008му таких теж добіса було..
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plugatyrev
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:24
asti написав: airmax78 написав: asti написав:
Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)
Сумніваюсь, що по таким цінам будет попит. Але буде дуже цікаво подивитись ще через тиждень і час експозиції.
зі. Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення, а згодом вже і "Толсті" довгі пости підуть?
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change_pm
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