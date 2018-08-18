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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2972297329742975

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:57

Строительный бизнес-прибыльный
За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли залог в размере 40 млн грн -
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:09

  Первый написав:Надворі мряка і сніг пішов.

Рекомендую вітамінчики.

Приймайте швидше, а то недай бог на суіцид потягне.


Воно то зрозуміло що всі помремо, але давайте трішки пізніше. Нас і так мало залишилося.


До речі, Єпіпет зараз копійки коштує. Там і вітамін Д, і овочі/фрукти свіжі.
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 13 лют, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:19

  airmax78 написав:
  asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:23

  airmax78 написав:
  asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!

Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.

у 2008му таких теж добіса було.. :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:24

  asti написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)


Сумніваюсь, що по таким цінам будет попит. Але буде дуже цікаво подивитись ще через тиждень і час експозиції.

зі. Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення, а згодом вже і "Толсті" довгі пости підуть?
change_pm
 
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  #<1 ... 2972297329742975
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