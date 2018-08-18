Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня: Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа. Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)
asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня: Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа. Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня: Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа. Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)
Сумніваюсь, що по таким цінам будет попит. Але буде дуже цікаво подивитись ще через тиждень і час експозиції.
зі. Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення, а згодом вже і "Толсті" довгі пости підуть?