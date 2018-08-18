RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2973297429752976

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:56

  asti написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)

Там Трибека обещал(а) отмашку дать, когда придет время десантироваться из РОКЕТЫ. Не поддавайтесь панике :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 26.02.18
Подякував: 310 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?
Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?
Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?
Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?

Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?
Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?
Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?

Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.

Тю, и шо? Кому все эти посольства надо? Вон в Петропавловской Борщаговке стоит посольство какой-то банановой республики, как это влияет на жизнь села?
А я другой пример приведу. У нас в конторе была площадка Киев, там работало больше сотни людей. Они сокращены к чертям собачим и открыта площадка в Харькове.
Потому что там дешевле аренда и меньше зарплата.
Даже 10% разницы по зарплате на сотне человек это существенная экономия денег.
А именно такие люди формируют основной спрос на бюджетное жилье. Если они смогут работать у себя в городе, то зачем им ехать сюда?
У тебя ж объекты это не Тарьян. У тебя объекты это Круши и Навигаторы. А в крушах и навигаторах живут не клиенты посольств (разве что разовые) и не прокуроры.
Santehnik
 
Повідомлень: 282
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:01

  airmax78 написав:
  asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!

Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.

Тепер питання в тому, хто купить ці десятки тисяч нових квартир в Києві.
Може, єгиптоси наїдуть?
Їх вже 100 млн чол, і всі товчуться в дельті Ніла.

Пора влаштовувати великий вихід єгиптосів з Єгипту!
До київських лендлордів та забудовників! :oops:

https://uainfo.org/blognews/1581579089- ... iskom.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20980
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:25

  change_pm написав:
зі. Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення, а згодом вже і "Толсті" довгі пости підуть?


а Армавир уже не в почете? новые вводные?
striped
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:34

  Serg-ik написав:Строительный бизнес-прибыльный
За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли залог в размере 40 млн грн -


Так це ж внесли горе-інвестори дольовики, які купували бетоно-метри, з надією в якомусь році отримати реальні метри.

П.с. мій товариш який будував ЖК в Броварах теж кожен рвз коли інвестор купував пару квартир влаштовував гуляння )) напевне вигідно ))
xio13
 
Повідомлень: 325
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:38

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня:
Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа.
Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!

Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.

Тепер питання в тому, хто купить ці десятки тисяч нових квартир в Києві.
Може, єгиптоси наїдуть?
Їх вже 100 млн чол, і всі товчуться в дельті Ніла.

Пора влаштовувати великий вихід єгиптосів з Єгипту!
До київських лендлордів та забудовників! :oops:



Насправді такі варіанти вже почали обговорювати - але якось реальність стоїть на перешкоді . Зарплати низькі , комунальні послуги високі , Хоч зими і стають теплі - але все одно теплий одяг треба , опалення теж ... Дуже обмежене поле для освоєння приїжджими з теплих країв ... Хіба вже у зв"язку зі змінами клімату ...

Глянув випадково про емігрантів в Німечині - виявляється там вже 25 % - емігранти ...
з 82 млн - майже 21 млн - емігранти ...
Puente
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення


Давайте професійній словник складемо.

Що там в нас з абревіатур є:
це зі словника Юри - теплотехніка здається:
ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗ
ОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ)
інше:
КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)

А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте.
То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що?
foxluck
 
Повідомлень: 27
З нами з: 04.10.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  foxluck написав:Давайте професійній словник складемо.

Що там в нас з абревіатур є:
це зі словника Юри - теплотехніка здається:
ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗ
ОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ)
інше:
КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)

А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте.
То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що?


:D
круша - хата на вул.С.Крушельницької,
власні назви не перекладаються.

ps:
КУЕ = КУО
Oak
 
Повідомлень: 777
З нами з: 18.12.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2973297429752976
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: awant, foxluck, galadriel, Oak і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1763, 1764, 1765
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17641 2838344
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 10:00
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 193755
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1162)
13.02.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.