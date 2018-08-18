Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня: Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа. Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Вот и я об этом, мне даже риэлторша с которой я работаю тоже подтвердила, что таки да предложений стало больше//)
Там Трибека обещал(а) отмашку дать, когда придет время десантироваться из РОКЕТЫ. Не поддавайтесь панике
investorkiev написав:Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове? Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев? Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве? Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?
Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева? Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве? Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?
Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.
Тю, и шо? Кому все эти посольства надо? Вон в Петропавловской Борщаговке стоит посольство какой-то банановой республики, как это влияет на жизнь села? А я другой пример приведу. У нас в конторе была площадка Киев, там работало больше сотни людей. Они сокращены к чертям собачим и открыта площадка в Харькове. Потому что там дешевле аренда и меньше зарплата. Даже 10% разницы по зарплате на сотне человек это существенная экономия денег. А именно такие люди формируют основной спрос на бюджетное жилье. Если они смогут работать у себя в городе, то зачем им ехать сюда? У тебя ж объекты это не Тарьян. У тебя объекты это Круши и Навигаторы. А в крушах и навигаторах живут не клиенты посольств (разве что разовые) и не прокуроры.
asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня: Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа. Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Тепер питання в тому, хто купить ці десятки тисяч нових квартир в Києві. Може, єгиптоси наїдуть? Їх вже 100 млн чол, і всі товчуться в дельті Ніла.
Пора влаштовувати великий вихід єгиптосів з Єгипту! До київських лендлордів та забудовників!
asti написав:Мониторю ОЛХ и вот вам статистика за последние три дня: Диапазон от 28 до 68k$, 1-2 комнаты от 2 этажа. Однушки: 11.02 - 4426, 12.02 - 4579, 13.02 - 4700 предложений. Однушки + 2: 11.02 - 7406, 12.02 - 7634, 13.02 - 7818 предложений. Тенденция более чем красноречива, будем следить дальше!
Это отложенное предложение. Цены выросли до уровня, на котором уже многим стало интересно продать.
Тепер питання в тому, хто купить ці десятки тисяч нових квартир в Києві. Може, єгиптоси наїдуть? Їх вже 100 млн чол, і всі товчуться в дельті Ніла.
Пора влаштовувати великий вихід єгиптосів з Єгипту! До київських лендлордів та забудовників!
Насправді такі варіанти вже почали обговорювати - але якось реальність стоїть на перешкоді . Зарплати низькі , комунальні послуги високі , Хоч зими і стають теплі - але все одно теплий одяг треба , опалення теж ... Дуже обмежене поле для освоєння приїжджими з теплих країв ... Хіба вже у зв"язку зі змінами клімату ...
Глянув випадково про емігрантів в Німечині - виявляється там вже 25 % - емігранти ... з 82 млн - майже 21 млн - емігранти ...
change_pm написав:Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення
Давайте професійній словник складемо.
Що там в нас з абревіатур є: це зі словника Юри - теплотехніка здається: ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗ ОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ) інше: КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)
А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте. То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що?
Що там в нас з абревіатур є: це зі словника Юри - теплотехніка здається: ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗ ОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ) інше: КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)
А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте. То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що?
круша - хата на вул.С.Крушельницької, власні назви не перекладаються.