Додано: Чет 13 лют, 2020 14:59

investorkiev написав: Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?

Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?

Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?

Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?



Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?

Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?

Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?



Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами. Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.

Тю, и шо? Кому все эти посольства надо? Вон в Петропавловской Борщаговке стоит посольство какой-то банановой республики, как это влияет на жизнь села?А я другой пример приведу. У нас в конторе была площадка Киев, там работало больше сотни людей. Они сокращены к чертям собачим и открыта площадка в Харькове.Потому что там дешевле аренда и меньше зарплата.Даже 10% разницы по зарплате на сотне человек это существенная экономия денег.А именно такие люди формируют основной спрос на бюджетное жилье. Если они смогут работать у себя в городе, то зачем им ехать сюда?У тебя ж объекты это не Тарьян. У тебя объекты это Круши и Навигаторы. А в крушах и навигаторах живут не клиенты посольств (разве что разовые) и не прокуроры.