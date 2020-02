Додано: Чет 13 лют, 2020 16:07

foxluck написав: change_pm написав: Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення Хлопці та дівчата, а давайте почнемо українською мовою спілкуватись? Хоча б помаленьку, одне-два речення



Давайте професійній словник складемо.



Що там в нас з абревіатур є:

це зі словника Юри - теплотехніка здається:

ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗ

ОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ)

інше:

КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)



А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте.

То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що? Давайте професійній словник складемо.Що там в нас з абревіатур є:це зі словника Юри - теплотехніка здається:ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ)інше:КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте.То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що?



Немає сенсу. Ті абревіатури зникли з форуму разом з теплотехніком. Пропоную взагалі обходитись без абревіатур - новачкам складно буде зрозуміти про що мова, а ветерани задовбаються розшифровувати одне й те ж. Немає сенсу. Ті абревіатури зникли з форуму разом з теплотехніком. Пропоную взагалі обходитись без абревіатур - новачкам складно буде зрозуміти про що мова, а ветерани задовбаються розшифровувати одне й те ж.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ