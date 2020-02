Додано: Чет 13 лют, 2020 17:09

Serg-ik написав: galadriel

То не ракета стартует, то стартуют ставки в космос. Раньше стартовали с земли, теперь стартуют из-под воды.

ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99%

Ощад и вся банковская система-такая большая махина, что могли бы раздать под такой процент кредиты своим сотрудникам. Прибыль у банковской системы -60 ярдов грн за 2019 год. Зачем тратить усилия на привлечение "левых" заёмщиков. Пусть свои берут. Или з/п у них маленькая? или все с жильём? То не ракета стартует, то стартуют ставки в космос. Раньше стартовали с земли, теперь стартуют из-под воды.Ощад и вся банковская система-такая большая махина, что могли бы раздать под такой процент кредиты своим сотрудникам. Прибыль у банковской системы -60 ярдов грн за 2019 год. Зачем тратить усилия на привлечение "левых" заёмщиков. Пусть свои берут. Или з/п у них маленькая? или все с жильём?



У меня были бы другие вопросы - условия досрочного погашения, порядок изменения ставки кредитования, как снимать хату с залога после погашения кредита (самостоятельно переться на Воздухофлотский 76Г или это вместо меня сделает работник банка).

Если мне не будет хватать 30-35т баксов - я всеръёз задумаюсь над возможностью взять кредит под 16% годовых (тем более если бы у меня была зарплата в баксах или по курсу).

По моим предварительным прикидкам это выйдет примерно в 12т грн ежемесячно.

Стоит ли это того, чтобы платить за свою хату, а не снимать? Да, стоит ящетаю. У меня были бы другие вопросы - условия досрочного погашения, порядок изменения ставки кредитования, как снимать хату с залога после погашения кредита (самостоятельно переться на Воздухофлотский 76Г или это вместо меня сделает работник банка).Если мне не будет хватать 30-35т баксов - я всеръёз задумаюсь над возможностью взять кредит под 16% годовых (тем более если бы у меня была зарплата в баксах или по курсу).По моим предварительным прикидкам это выйдет примерно в 12т грн ежемесячно.Стит ли это того, чтобы платить за свою хату, а не снимать? Да, стит ящетаю.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ