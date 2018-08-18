Додано: Чет 13 лют, 2020 16:19

... от рОкета, рОкета......а мені дуже кортить влізти в іпотеку- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!п. с.- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!- тобто, якщо купити/взяти в іпотеку зараз за ххх грн, а пізніше продати за хххL грн, то L таки залишиться у моїй кишені!- профффіт!©®™