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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:19
... от рОкета, рОкета...
...а мені дуже кортить влізти в іпотеку
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.
- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
- тобто, якщо купити/взяти в іпотеку зараз за ххх грн, а пізніше продати за хххL грн, то L таки залишиться у моїй кишені!
- профффіт!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:29
galadriel
То не ракета стартует, то стартуют ставки в космос. Раньше стартовали с земли, теперь стартуют из-под воды.
ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99%
Ощад и вся банковская система-такая большая махина, что могли бы раздать под такой процент кредиты своим сотрудникам. Прибыль у банковской системы -60 ярдов грн за 2019 год. Зачем тратить усилия на привлечение "левых" заёмщиков. Пусть свои берут. Или з/п у них маленькая? или все с жильём?
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Чет 13 лют, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:30
Долярчик написав:
ще й банки(то один, то другий) телефонують мені
верный признак того, что Бобик-фсё
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:32
Puente написав: Frant написав:
Тепер питання в тому, хто купить ці десятки тисяч нових квартир в Києві.
Може, єгиптоси наїдуть?
Їх вже 100 млн чол, і всі товчуться в дельті Ніла.
Пора влаштовувати великий вихід єгиптосів з Єгипту!
До київських лендлордів та забудовників!
Насправді такі варіанти вже почали обговорювати - але якось реальність стоїть на перешкоді . Зарплати низькі , комунальні послуги високі , Хоч зими і стають теплі - але все одно теплий одяг треба , опалення теж ... Дуже обмежене поле для освоєння приїжджими з теплих країв ... Хіба вже у зв"язку зі змінами клімату ...
Глянув випадково про емігрантів в Німечині - виявляється там вже 25 % - емігранти ...
з 82 млн - майже 21 млн - емігранти ...
В Україні емігрантів - нуль цілих, куй десятих.
Для своїх немає роботи і достойних зарплат.
Хіба що "Київ Фейслеса-Трайбеки" їх поглине?
Офіціантами, парковщиками, електриками з ЗП 1500 дол/міс?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:34
Oak написав: foxluck написав:
Давайте професійній словник складемо.
Що там в нас з абревіатур є:
це зі словника Юри - теплотехніка здається:
ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗ
ОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ)
інше:
КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)
А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте.
То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що?
круша - хата на вул.С.Крушельницької,
власні назви не перекладаються.
ps:
КУЕ = КУО
Круша - Будинок зі смердотою - БЗС. Майже як БПС
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:42
xio13 написав: Oak написав: foxluck написав:
Давайте професійній словник складемо.
Що там в нас з абревіатур є:
це зі словника Юри - теплотехніка здається:
ЯЗ (Ядерная Зима) = так і будет ЯЗ
ОШ (Огненный шторм) = Вогняна Буря (ВБ)
інше:
КРУХ (Киевский Рынок Убитых Хрущей) = Київський Ринок Вбитих Хрущів (КРВХ)
А як КРУШ перекласти з собачої на солов'їну? Я вже забув як розшифрувати, нагадайте.
То "Киевский Рынок Убитого Шлака" чи що?
круша - хата на вул.С.Крушельницької,
власні назви не перекладаються.
ps:
КУЕ = КУО
Круша - Будинок зі смердотою - БЗС. Майже як БПС
Послушайте, я тоже очень завидую Трибеке, но это не повод возводить напраслину на замечательный ЖК, тем более что там не воняет! Не всегда воняет. Воняет, но не всегда.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:09
Serg-ik написав:galadriel
То не ракета стартует, то стартуют ставки в космос. Раньше стартовали с земли, теперь стартуют из-под воды.
ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99%
Ощад и вся банковская система-такая большая махина, что могли бы раздать под такой процент кредиты своим сотрудникам. Прибыль у банковской системы -60 ярдов грн за 2019 год. Зачем тратить усилия на привлечение "левых" заёмщиков. Пусть свои берут. Или з/п у них маленькая? или все с жильём?
У мене були б інші питання - умови дострокового погашення, порядок зміни ставки кредитування, як знімати хату с залогу після погашення кредиту (самостійно пертись на Воздухофлотський 76Г або це за мене зробить робітник банку).
Якщо мені не буде вистачати 30-35т баксів - я всерйоз задумаюсь над можливістю взяти кредит під 16% річних (тим більш якщо у мене була б зарплата в баксах або по курсу).
По моїм попереднім прикидкам це вийде десь 12т грн щомісячно.
Чи варте це того, щоб платити за свою хату, а не знімати? Так, вважаю, що варте.
Востаннє редагувалось galadriel
в Чет 13 лют, 2020 17:38, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:20
galadriel написав: Serg-ik написав:galadriel
То не ракета стартует, то стартуют ставки в космос. Раньше стартовали с земли, теперь стартуют из-под воды.
ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99%
Ощад и вся банковская система-такая большая махина, что могли бы раздать под такой процент кредиты своим сотрудникам. Прибыль у банковской системы -60 ярдов грн за 2019 год. Зачем тратить усилия на привлечение "левых" заёмщиков. Пусть свои берут. Или з/п у них маленькая? или все с жильём?
У меня были бы другие вопросы - условия досрочного погашения, порядок изменения ставки кредитования, как снимать хату с залога после погашения кредита (самостоятельно переться на Воздухофлотский 76Г или это вместо меня сделает работник банка).
Если мне не будет хватать 30-35т баксов - я всеръёз задумаюсь над возможностью взять кредит под 16% годовых (тем более если бы у меня была зарплата в баксах или по курсу).
По моим предварительным прикидкам это выйдет примерно в 12т грн ежемесячно.
Сто
ит ли это того, чтобы платить за свою хату, а не снимать? Да, сто
ит ящетаю.
Ну что вы такое советуете? Если все будут брать ипотеку и покупать - кто-же будет арендовать?
P.S. 16% годовых - неподъемная ставка для ипотеки. Отказать.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:28
У 2019 році Ощадбанк надав іпотечних кредитів на 555 млн грн. Програму «Звісно, 15» визнано кращою іпотечною програмою в рамках Prostobank Awards від компанії «Простобанк Консалтинг». Також незмінним лідером на ринку залишається програма споживчих кредитів під заставу іпотеки.
Что такое 555 млн.грн.
Это 400 кредитов по 50 куе, на всю Украину.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:40
zzzzzz написав:
Что такое 555 млн.грн.
Это 400 кредитов по 50 куе, на всю Украину.
Мені здається що під такий відсоток іпотеку беруть коли основна сума вже є і не вістачає трохи. Тоді відсотки менші ніж аренда.
Тобто скоріше 800 кредитів по 25 кує. Що теж для всієї країни не багато.
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foxluck
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