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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45
zzzzzz написав:
У 2019 році Ощадбанк надав іпотечних кредитів на 555 млн грн. Програму «Звісно, 15» визнано кращою іпотечною програмою в рамках Prostobank Awards від компанії «Простобанк Консалтинг». Також незмінним лідером на ринку залишається програма споживчих кредитів під заставу іпотеки.
Что такое 555 млн.грн.
Это 400 кредитов по 50 куе, на всю Украину.
1. И даже эта сумма не вся па15%.
2. «Звісно, 15» = это 15,99%. Что уже кагбэ 16%
3. 0,99% "комиссия за выдачу кредита". Что уже делаёт "«Звісно, 17»
4. Другие комиссии и страхівки 99% что есть, но о них, и их размерах, - умалчивают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45
airmax78 написав: galadriel написав:
У меня были бы другие вопросы - условия досрочного погашения, порядок изменения ставки кредитования, как снимать хату с залога после погашения кредита (самостоятельно переться на Воздухофлотский 76Г или это вместо меня сделает работник банка).
Если мне не будет хватать 30-35т баксов - я всеръёз задумаюсь над возможностью взять кредит под 16% годовых (тем более если бы у меня была зарплата в баксах или по курсу).
По моим предварительным прикидкам это выйдет примерно в 12т грн ежемесячно.
Сто
ит ли это того, чтобы платить за свою хату, а не снимать? Да, сто
ит ящетаю.
Ну что вы такое советуете? Если все будут брать ипотеку и покупать - кто-же будет арендовать?
P.S. 16% годовых - неподъемная ставка для ипотеки. Отказать.
Ніхто не примушує - це ваша справа.
Самому треба думати з холодною головою, калькулятором і ручкою з бумажкою.
У 2007-2008 мені купа людей радили брати квартиру в кредит - всі були послані найух (мої розрахунки на той час показували що кредит був дорожчий від оренди майже вдвічі). Зате через 6 років у мене була своя квартира у Києві - вже не обтяжена кредитами.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:48
foxluck написав: zzzzzz написав:
Что такое 555 млн.грн.Это 400 кредитов по 50 куе, на всю Украину
.
Мені здається що під такий відсоток іпотеку беруть коли основна сума вже є і не вістачає трохи. Тоді відсотки менші ніж аренда.Тобто скоріше 800 кредитів по 25 кує.
Що теж для всієї країни не багато.
Так, це крапля в морі.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Чет 13 лют, 2020 18:10
Долярчик написав:
... от рОкета, рОкета...
...а мені дуже кортить влізти в іпотеку
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.
- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі
, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась!
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Додано: Чет 13 лют, 2020 18:13
galadriel написав: foxluck написав: zzzzzz написав:
Что такое 555 млн.грн.Это 400 кредитов по 50 куе, на всю Украину
.
Мені здається що під такий відсоток іпотеку беруть коли основна сума вже є і не вістачає трохи. Тоді відсотки менші ніж аренда.Тобто скоріше 800 кредитів по 25 кує.
Що теж для всієї країни не багато.
Так, це крапля в морі.
Цікаво, а я к там в Монголії з іпотекою? Також крапла в морі, чи движ краще, ніж у нас?
І взагалі, треба з чогось починати. В нас тут, як мінімім, два кандидати на іпотеку є на форумі...
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Додано: Чет 13 лют, 2020 18:49
Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" объявили о новых условиях ипотечных программ.
Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", банк снизил процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3-4,49 процентного пункта, передает БизнесЦензор.
"Теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья. Кроме того, понимая разнообразные потребности клиентов, "Ощадбанк" разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%", – отмечается в сообщении.
В 2019 году "Ощадбанк" предоставил ипотечных кредитов на 555 млн грн.
В свою очередь пресс-служба "Укргазбанка" сообщает об увеличении максимальной суммы ипотечного кредита до 5 млн грн.
"Купить жилье в кредит через ипотечный офис "Укргазбанк" можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос – от 20% от стоимости жилья", – сказано в сообщении банка.
"Укргазбанк" уже выдал более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра
В январе Укргаз выдавал под 21,99% .
---------------
Вот еще немного статистики.
На 01.01.2020 на балансе всех банков Украины было суммарно кредитов населения - 142,650 млрд.грн.
Из них валютных кредитов 5 млрд.грн.
Крупнейшие держатели валютных кредитов населения на балансе :
Приват - 550 млн.грн
Альфа - 3750 млн.грн.
Укрсиб - 500 млн.грн
ОТП - 300 млн.грн.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:56
Frant написав: xio13 написав: Frant написав:
Люди - це кров економіки.
Немає людей в державі - немає економіки.
Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати.
Ви праві, тут половина експертів КРЖН корову не бачили, а логарифмічні графіки "дорожая" виводять...
Яка корова, Ви про що!
Ця публіка живе в Києві і не знає, як виглядають, наприклад райони ДВРЗ чи Троєщина)))
Унуноктий написав:
Был сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.
ДВРЗ хорошо выглядит.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:04
Унуноктий написав:
ДВРЗ хорошо выглядит.
Если пробьют обещанную дорогу к Лесной, то райончик задышит. Строить там особо негде, если лес не рубить, а выход сделает жисть легче.
Инвесторы, берите пока можно
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vano80
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:18
xio13 написав:
Кто может обьяснить логику достроя обьекта того же Укрбуда или Аркады, при условии что все квартиры проданы и остались в "карманах" владельцев Укрбуда и Аркады?
Достроил и что получил? Аплодисменты?
Укрбуда + Аркада хуже УКО.
Там хоть ціни були такі, що ням-ням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:33
vano80 написав: Унуноктий написав:
ДВРЗ хорошо выглядит.
Если пробьют обещанную дорогу к Лесной, то райончик задышит. Строить там особо негде, если лес не рубить, а выход сделает жисть легче.
Инвесторы, берите пока можно
А поконкретнее? Что брать то?
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